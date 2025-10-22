Liga : Revirement total pour le choc Villarreal-Barça à Miami

Voir un match de Liga se jouer à Miami devra encore attendre. Face aux polémiques et aux contestations, LaLiga a décidé de faire marche arrière et a annoncé mardi soir l’annulation du choc attendu entre Villarreal et le FC Barcelone, initialement prévue en Floride.

Liga, Villarreal-Barça à Miami, un rêve américain vite envolé

Pour Javier Tebas, c’était clairement un projet dont le premier acte devrait marquer l’histoire cette saison. Le président de LaLiga a fait de l’idée d’exporter un match officiel du championnat espagnol sur le sol américain une affaire personnelle. Il avait d’ailleurs reçu le soutien de l’UEFA pour concrétiser son rêve mais la vague de contestation déclenchée en Espagne a tout fait basculer.

Mercato: Le Barça prépare l’arrivée d’une star de Bundesliga

À voir

ASSE : Eirik Horneland balance tout, ça va bouger fort !

Le Real Madrid, vent debout contre cette initiative, a même déposé un recours, en jugeant qu’une telle délocalisation portait atteinte à « l’équité sportive ». D’autres clubs de Liga ont emboîté le pas, tout en estimant qu’un match de championnat devait « se jouer dans le pays de la compétition, et nulle part ailleurs ». Résultat : la pression a fini par faire plier l’instance dirigeante du championnat espagnol.

LaLiga cède sous la pression

Dans un communiqué officiel publié ce mardi, LaLiga a reconnu sa défaite, tout en exprimant une profonde déception. « La LALIGA annonce qu’à la suite de discussions avec le promoteur du match officiel de la LALIGA à Miami, la décision a été prise d’annuler l’organisation de l’événement », peut-on lire dans le texte. « Nous regrettons profondément que ce projet, qui représentait une opportunité historique et sans précédent pour l’expansion internationale du football espagnol, ne puisse aboutir. »

🚨 NOTA INFORMATIVA.



LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.https://t.co/DpsR4PnXLf — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 21, 2025

Liga – Barça : Un premier match et déjà une énorme polémique

La Ligue espagnole insiste pourtant : tout avait été fait dans les règles, et l’initiative ne violait aucune disposition fédérative. Mais, face à la fronde, elle a préféré battre en retraite, non sans rappeler qu’« à l’heure où la Premier League ou la Ligue des champions multiplient les opérations internationales, il est essentiel que le football espagnol suive le mouvement ».

Retour à la réalité, cap sur Villarreal

Le choc entre Villarreal et Barcelone se jouera donc bien sur la pelouse du stade de la Cerámica. Une décision qui ravira sans doute les supporters locaux, même si certains observateurs y voient une occasion manquée de promouvoir la Liga à l’étranger.

Mercato : L’ASSE menacée par la Liga et la Bundesliga !

À voir

Mercato PSG : Maghnes Akliouche prêt à snober le Paris SG ?

LaLiga conclut son communiqué par une note d’espoir : « Nous continuerons à œuvrer pour faire connaître le football espagnol aux quatre coins du monde, dans une vision ouverte, moderne et compétitive ». Pour l’heure, le rêve américain attendra encore un peu.