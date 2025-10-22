Mercato Stade Rennais : Habib Beye sur un siège éjectable au SRFC !

C’est pratiquement terminé pour Habib Beye, qui pourrait ne pas vivre le mercato hivernal du Stade Rennais. L’ancien joueur de l’OM est torpillé au sein de la direction du SRFC par des voix d’influence opposées à la poursuite de sa mission.

Mercato Stade Rennais : Ca commence à chauffer pour Habib Beye

Arrivé sur le banc du Stade Rennais en plein mercato hivernal le 25 janvier 2025, Habib Beye a dans un premier temps suscité de l’espoir avant de peu à peu connaître la désillusion. Cette saison, déclarée très ambitieuse par la direction, n’en prend pas du tout le chemin sur le plan sportif.

Le SRFC accumule les matchs nuls, ce qui le fait figurer à la 9e place du championnat avec seulement 11 points en 8 matchs. Forcément, ses 2 petites victoires de début de saison ne pèsent plus dans la balance pour son maintien en poste. De plus en plus de voix au sein du club, joueurs comme dirigeants, militent pour son départ.

Selon L’Équipe, Beye ne sera pas limogé d’ici dimanche parce qu’aucune décision n’a encore été prise pour son avenir, mais les positions le concernant ne sont pas unanimes au sein de la direction. Le match du club de foot de Rennes face à l’OGC Nice sonne déjà comme une des chances du coach de sauver son siège.

Mercato : Loïc Tanzi balance les bruits de couloirs au Stade Rennais

Loïc Tanzi, journaliste sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, assure : « Aujourd’hui, il y a des gens au club qui aimeraient qu’Habib Beye s’en aille. C’est une vérité et ils vont essayer de pousser dans les prochains jours. Les joueurs ? Moi, je pense que c’est même au-dessus de Beye, au sein de la direction. »

La seule option pour le coach de 48 ans est de prendre le taureau par les cornes afin d’engranger une victoire face à l’OGC Nice dimanche prochain. Cette équipe difficile à manœuvrer devrait lui donner un sursis sur lequel il devra capitaliser pour aller chercher d’autres victoires qui lui permettront de stabiliser sa situation. Autrement, il ne devrait pas assister au prochain mercato hivernal depuis le banc du Stade Rennais, qui pourrait bien le limoger dans les semaines à venir.