Mercato PSG : La décision tombe pour Matvey Safonov !

Plusieurs clubs sont intéressés par Matvey Safonov qui doit se contenter d’un rôle de doublure au PSG. La direction parisienne aurait même tranché pour son futur proche.

Mercato : Le PSG ouvre la porte pour Matvey Safonov

Matvey Safonov vit sans doute ses derniers mois au Paris Saint-Germain. S’il avait réussi à disputer 17 rencontres la saison dernière, l’arrivée de Lucas Chevalier pour 55 millions d’euros semble avoir scellé son sort. Le gardien russe reste à présent cantonné sur le banc de touche. Il n’a disputé aucun match avec le PSG cette saison.

Lire aussi : Mercato PSG : Deux portes de sortie s’ouvrent pour Safonov !

À voir

ASSE: Maxime Bernauer interpelle Horneland en douceur

Ce traitement est devenu difficile à encaisser. Au point où Matvey Safonov n’hésite plus à afficher sa frustration au Paris SG. « Je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu », avait récemment confié le natif de Krasnodar. Celui-ci n’attendrait plus l’ouverture du mercato pour aller voir ailleurs. Et la direction du PSG ne s’opposerait pas vraiment à son départ.

Sport Express confirme cette tendance. Si les dirigeants parisiens avaient fermé la porte l’été dernier, ils seraient désormais ouverts aux propositions pour un un prêt de Matvey Safonov dès cet hiver. Cela permettrait au joueur de 26 ans de bénéficier de retrouver un rôle prépondérant sur d’autres terres. Sachant que plusieurs clubs européens sont déjà à ses trousses.

Trois clubs européens se positionnent déjà pour son transfert

Il est peu probable que Matvey Safonov termine la saison au PSG. Trois sérieux prétendants s’activent déjà pour arracher sa signature. La source indique que Valence, Sporting Braga et Sporting Portugal sont intéressés par son profil. Lequel de ces prétendants raflera donc la mise dans ce dossier ?

Lire aussi : Mercato PSG : Safonov tacle Luis Enrique et menace de partir

À voir

Sporting–OM : Ambiance de folie, les Marseillais déchaînés !

Pour le moment, une seule chose est sûre : Matvey Safonov aura l’embarras de choix au moment de quitter le navire parisien. Son contrat expire en juin 2029.