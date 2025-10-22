FC Nantes : Terribles nouvelles pour Luis Castro !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro a fait le point sur son groupe avant le choc face au Paris FC en Ligue 1. Certains cadres vont manquer cette affiche.

FC Nantes : Pluie de forfaits avant le Paris FC

Le sale temps continue pour le FC Nantes. Depuis le début de la saison, les Canaris ont remporté une seule victoire et se dirigent vers la zone rouge. Le technicien du club, Luis Castro bricole souvent à cause des joueurs blessés. Plusieurs cadres sont coincés à l’infirmerie. Et la situation ne s’améliore guère avant la prochaine échéance.

Le FC Nantes doit encore faire sans plusieurs de ses joueurs majeurs pour le déplacement au Paris FC, ce vendredi. Trois forfaits sont confirmés, dont deux au milieu de terrain : Johann Lepenant et Francis Coquelin, toujours éloignés des terrains. Lepenant, gêné par une douleur persistante au tibia, poursuit sa convalescence. Coquelin, blessé à la cuisse lors du derby contre Rennes, récupère plus lentement que prévu.

Luis Castro a confirmé ce mercredi 22 octobre, en conférence de presse, que les deux joueurs ne seraient pas du voyage. Et ce n’est pas tout. Mickayl Lahdo, lui aussi, manquera la rencontre. L’ailier droit traîne une douleur à l’épaule et reste indisponible. Une nouvelle série d’absences qui complique encore les plans du technicien portugais.