Mercato Stade Rennais : Trois offres tombent pour cet indésirable !

Un milieu de terrain du Stade Rennais est poussé vers la sortie. Trois prétendants sont chauds pour le recruter lors du prochain mercato hivernal et lui donner du temps de jeu.

Mercato Stade Rennais : Glen Kamara de retour en Angleterre ?

Recruté pour 10 millions d’euros à l’été 2024, Glen Kamara n’a toujours pas foulé la pelouse cette saison avec le Stade Rennais. Le milieu finlandais s’entraîne, mais Habib Beye ne compte pas sur lui. Mis à l’écart, il attend que le mercato d’hiver lui offre une issue. Trois clubs suivent la situation.

Les dirigeants du Stade Rennais avait recruté le Finlandais parce qu’il était en pleine forme. Cinq saisons pleines aux Rangers, près de 200 matches, un passage réussi à Leeds (42 matches, 4 passes décisives). Frédéric Massara, alors directeur sportif du club breton, ne doutait pas de sa capacité à s’imposer et l’a amené en Bretagne. Mais échec. L’équipe de Julien Stéphan s’est enfoncée dans une crise de résultats, et Kamara se perd dans le désordre collectif. Treize apparitions seulement avant un départ en prêt à Al Shabab. Le club saoudien ne lève pas l’option d’achat.

Retour à Rennes, sans avenir. Habib Beye, arrivé sur le banc, l’a écarté comme d’autres recrues estampillées “Massara”. Kamara n’a pas trouvé preneur cet été. Réintégré dans le groupe en septembre, il ne dispute toujours aucune minute officielle. Les discussions avec Beye et le nouveau directeur sportif, Loïc Désiré ont acté la nécessité d’un départ cet hiver. L’OGC Nice, déjà intéressé, pourrait revenir à la charge. Deux clubs anglais Ipswich Town et Leicester City se positionnent aussi pour l’accueillir. Le Stade Rennais demande 3 millions d’euros.