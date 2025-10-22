OL : L’UEFA fait une terrible annonce avant Bâle !

L’OL va affronter ce jeudi le FC Bâle en Ligue Europa sans Rachid Ghezzal. L’attaquant algérien est interdit par l’UEFA de participer à cette compétition européenne avant janvier prochain.

OL : Rachid Ghezzal n’est plus autorisé en Ligue Europa jusqu’en janvier

C’est un camouflet XXL pour l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien avait pu compter sur Rachid Ghezzal lors de sa victoire compte Utrecht (1-0) lors de la première journée de Ligue Europa. L’attaquant algérien avant même été passé décisif sur le but de Tanner Tessmann. Il n’est finalement plus autoriser à participer à cette rencontre.

La raison ? Une « clarification de règlement » de l’UEFA l’empêche désormais de rejouer ce tournoi. L’Equipe explique en effet que l’instance n’aurait pas dû accepter l’inscription de Rachid Ghezzal sur la liste de l’OL. L’UEFA aurait don c commis une erreur de jugement et a décidé de rectifier le tir.

Même si les Lyons n’encourent pour l’instant aucune sanction, ils devront faire sans le joueur de 33 ans pour le match face au FC Bâle. Ils perdent un élément qui a déjà fait ses preuves dans cette campagne européenne. L’entraîneur Paulo Fonseca a déjà pris les dispositions face à cette « situation particulière ».

Il devra se contenter du Champpionnat

Notons que Rachid Ghezzal est revenu à Lyon cet été. L’ancien joueur de Besiktas et Leicester avait déjà porté le maillot lyonnais à 119 reprises auparavant. Il se concentrera désormais sur le championnat, où il a participé à 3 rencontres avec l’OL en ce début de saison.

Les Lyonnais feront d’ailleurs face au RC Strasbourg ce dimanche (20h45). Un match pour lequel Ghezzal sera disponible. En attendant, les Gones tenteront de battre jeudi le FC Bâle sur la scène européenne.