ASSE: Maxime Bernauer interpelle Horneland en douceur

La suspension de Maxime Bernauer touche à sa fin. Le défenseur central de l’ASSE s’est d’ailleurs exprimé sur sa situation, tout en glissant un message indirect à son entraîneur Eirik Horneland.

ASSE : Le mea culpa de Maxime Bernauer sur son expulsion

Avant la trêve internationale, l’AS Saint-Étienne a été secouée par une polémique autour de la suspension de Maxime Bernauer. Le défenseur central avait été exclu lors du match ASSE-Guingamp (2-3) pour avoir bousculé l’attaquant Tanguy Ahile. Le joueur de 27 ans avait rapidement présenté ses excuses pour « ce mauvais geste et l’image que ça renvoie ».

La Commission de discipline de la LFP lui a infligé trois matchs de suspension ferme, assortie d’un autre match avec sursis. L’ASSE doit donc composer sans lui. Maxime Bernauer a notamment purgé les deux premières rencontres, contre Montpellier et Le Mans. Il manquera encore le match de ce week-end à Annecy. En attendant, le natif d’Hennebont est revenu sur cette suspension.

Il reconnait que cela lui a servi de leçon. « Je n’en suis pas fier mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça m’apprendra » a-t-il confié dans des propos rapportés par Evect. Malgré son absence forcée, Maxime Bernauer reste un pion essentiel à l’ASSE. Il continue de travailler sans relâche en vue de s’améliorer.

Il est prêt à rejouer avec l’AS Saint-Etienne

Le défenseur formé au Stade Rennais est impatient de faire son retour dans la compétition face à Pau. « J’essaie d’être prêt pour Pau », a-t-il ajouté. Difficile de ne pas avoir un subtil message envoyé à son entraîneur. Celui-ci est confronté à des difficultés défensives en Ligue 2.

« On s’entraîne en sachant qu’on ne va pas jouer le week-end ». Même si cette phrase décrit sa situation personnelle, elle fait écho à la récente controverse concernant les choix tactiques d’Eirik Horneland. Des joueurs comme Irvin Cardona ou Joshua Duffus sont, selon la presse, inexplicablement mis de côté.

En insistant sur le fait qu’il faut « continuer à bosser » même sans jouer, Maxime Bernauer affiche tout de même son professionnalisme. Il espère retrouver sa place dans le onze de départ, une fois sa suspension terminée.