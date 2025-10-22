Après avoir écrasé l’Ajax, l’OM veut enchainer ce mercredi face au Sporting CP en Ligue des champions. La voix des supporters marseillais retentit même déjà la capitale portugaise.

Sporting–OM : Ambiance de folie, les Marseillais déchaînés !

C’est dans la posture de leader de Championnat que l’OM aborde son troisième de Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi visent une victoire décisive ce mercredi soir face au Sporting CP. Cela leur permettrait de se rapproche d’une qualification et prolonger leur dynamique de cinq succès consécutifs.

Ce déplacement à Lisbonne est aussi l’occasion pour les supporters phocéens de retrouver les joutes européennes. Après avoir été plus de 4 000 à Madrid lors du match précédent, ils seront encore nombreux ce mercredi soir. Plus de 2 600 fidèles sont attendus au stade José Alvalade XXI.

Cette vague bleue et blanche a d’ailleurs commencé à déferler sur la capitale portugaise. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des supporters marseillaise déchaînés et se « chauffant la voix » au cœur de la nuit dans les rues de Lisbonne. Cette ferveur annonce une ambiance phénoménale autour d’un choc Sporting-OM.

"Dans tous les stades on est allé.. " Les supporters de l'#OM se chauffent la voix au cœur de la nuit à Lisbonne.

Match au Sporting Portugal à vivre ce soir dès 21h00 sur @ici_provence!#TeamOM@Mode55489648 @StatsOmp pic.twitter.com/oQiWZAJXe3 — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) October 22, 2025

Un résultat décisif pour l’Olympique de Marseille

Il est vrai que le raz-de-marée marseillais ne sera pas aussi intense que celui observé à Madrid le mois dernier. Néanmoins, l’Olympique de Marseille ne sera pas orphelin lors de ce déplacement en terre portugaise. Le club fera même le plein dans l’enceinte du Sporting.

Le parcage visiteurs sera envahi par des fans phocéens, avides de pousser Mason Greenwood et ses coéquipiers vers un nouveau résultat positif. L’OM compte actuellement le même nombre de points que son adversaire. Un succès serait capital pour son parcours en Coupe d’Europe cette saison.