Mercato PSG : Coup de froid pour ce super crack à 100 M€ !

Annoncé sur la short-list du PSG, le crack tricolore, Michael Olise ne viendra certainement pas à Paris cet été. Le Bayern Munich ferme la porte à son départ.

Mercato PSG : Michael Olise s’éloigne du Paris SG

Le PSG perd une cible prioritaire. Le Bayern Munich a tranché : Michael Olise ne bougera pas. L’international français, étincelant depuis son arrivée, fait désormais partie du noyau du projet bavarois. Selon Sky Sport Germany, la direction munichoise prépare une prolongation de contrat au-delà de 2029. Le club veut à la fois récompenser ses performances et dissuader les prétendants. Le PSG, le Real Madrid et Manchester City flairent tous le coup.

Arrivé de Crystal Palace, Olise s’est rapidement adapté au système de Vincent Kompany avec une aisance remarquable. Formé à Reading, il enchaîne les prestations de haut vol. Six buts, six passes décisives depuis le début de saison : des chiffres impressionnants. L’ailier s’est imposé à droite comme un moteur du jeu bavarois. Il élimine, crée, dynamise.

Le Bayern ne veut donc pas le lâcher. Selon Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, aucune clause libératoire ne figure dans le contrat du Français. Cela bloque les offensives des grands clubs capables de débourser des sommes colossales. Les dirigeants du Paris SG ne réussiront donc pas ce joli coup l’été prochain. Ils envisagent de dégainer une offre de 100 millions d’euros. Mais les Bavarois ne sont pas vendeurs.