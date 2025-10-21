Stade Rennais : Rebondissement pour Habib Beye !

Habib Beye perd petit à petit le soutien de ses dirigeants. Le technicien du Stade Rennais se dirige vers la sortie.

Stade Rennais : Ça sent mauvais pour Habib Beye !

Le début de saison laissait croire que le Stade Rennais est en pleine forme. Une victoire à dix contre Marseille (1-0) lors de la première journée, puis arrêt. Le FC Lorient a brisé l’élan rennais d’un cinglant 4-0. Depuis, le Stade Rennais alterne les bons et mauvais résultats. Un nul à Angers (1-1), un sursaut contre l’OL (3-1), puis plus rien. Quatre matchs, quatre nuls. Le club breton stagne.

Dans le vestiaire, la tension monte. Certains cadres auraient réclamé le départ de Habib Beye. Jusqu’ici, la direction l’a soutenu. Mais sa position pourrait vite changer. Les dirigeants s’interrogent, fatigués par les contre-performances répétées. Foot Mercato révèle que le dernier match aurait scellé une nouvelle fracture. Guillaume Cerutti, président du Conseil d’administration, n’aurait pas digéré la prestation de ses joueurs. L’agacement monte, Habib Beye est en danger.

En conférence de presse après le nul contre Auxerre, le coach rennais affirmait ne pas se sentir menacé. Pourtant, la réalité est toute autre. S’il ne trouve pas de solutions pour permettre à son équipe de rafler des points, il pourrait perdre son fauteuil. Le Stade Rennais vise l’Europe à la fin de la saison. Et c’est le moment de se ressaisir.

