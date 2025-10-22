OM : Jean-Pierre Papin refroidit tout Marseille !

Jean-Pierre Papin ne veut pas s’enflammer trop tôt pour l’OM. Après la démonstration face à l’Ajax (4-0) en Ligue des champions, tout Marseille s’est enflammé. Mais la légende marseillaise a préféré jeter un peu d’eau froide sur les braises de l’euphorie.

OM : Jean-Pierre Papin prêche la sérénité

L’Olympique de Marseille est le nouveau leader de Ligue 1 depuis la 8e journée. De quoi enflammer déjà les supporters de plus en plus plein d’enthousiasme. Alors qu’ils rêvent déjà d’un nouveau titre, Jean-Pierre Papin a tenu à calmer les ardeurs. « J’aime la manière dont De Zerbi communique parce qu’il prend un peu de recul par rapport à tout ça (…) Mais vous savez, à Marseille, on s’enflamme vite. On est leaders de Ligue 1, on a gagné un match en Ligue des champions. Il faut faire attention », a-t-il lâché sur Rothen S’enflamme.

Une sortie qui rappelle que le club phocéen a souvent connu des lendemains de fête compliqués. Pour Papin, l’équilibre mental reste la clé d’une saison réussie.

Un message clair pour Marseille avant Lisbonne

Alors que l’OM effectue un déplacement crucial au Portugal pour affronter le Sporting CP en Ligue des Champions, Papin n’a pas mâché ses mots : « C’est un match important à Lisbonne parce que si tu gagnes, tu passes le cap, tu as 6 points et ça sent bon… mais attention », a-t-il indiqué. Un avertissement salutaire. Car à Marseille, la passion est un moteur, mais aussi parfois un piège. Papin, lui, préfère garder la tête froide avant de rêver plus grand.