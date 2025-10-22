Mercato OM : Endrick prêt à signer, mais à une condition !

Endrick est dorénavant enclin à quitter le Real Madrid lors du mercato d’hiver. Cette décision place l’OM en position de force pour l’accueillir. Mais l’accord ne se fera qu’à une seule condition.

Mercato : L’OM insiste pour son transfert, Endrick impose sa loi

La rupture se creuse entre Endrick et Xabi Alonso. L’entraîneur du Real Madrid ne compte pas vraiment sur l’attaquant brésilien. Ce dernier n’ayant disputé jusqu’ici aucun match sous ses ordres. Le jeune joueur de 18 ans doit plutôt cirer les bancs depuis le début de la saison.

Ce traitement est devenu insupportable pour Endrick, qui n’a pas caché son agacement lors du match contre Getafe (1-0) dimanche dernier. Il avait refusé de quitter le Real Madrid cet été dans le but de se battre pour conquérir une place dans la rotation. Mais la situation est telle que le joueur aurait finalement changé d’avis. Il envisage désormais d’aller chercher plus de temps de jeu ailleurs.

Et parmi ses prétendants, l’OM apparaît comme le grand favori pour l’accueillir. Les contacts auraient déjà été établis entre les parties. Surtout que la direction du Real Madrid ne s’oppose pas à son départ dès cet hiver. Elle serait prête à le laisser partir dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Une idée approuvée par le principal concerné.

Fabrizio Romano le confirme, Endrick est lui aussi disposé à quitter Madrid à une condition : un prêt à court terme lui permettant de revenir chez les Merengues à l’issue de la saison. Son objectif est de gagner du temps de jeu au sein d’un nouveau club en vue d’être convoqué pour la Coupe du monde 2026.

🚨🤍 Endrick’s planned move for January is only a loan, no intention to proceed with any permanent transfer proposal.



Endrick can imagine his future at Real Madrid, only planning for short-term loan to get more game time and develop, also with World Cup incoming. pic.twitter.com/i2a5KaehqR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2025

Cette vision ne devrait pas cependant le pousser à quitter définitivement le Real Madrid. L’Olympique de Marseille serait prêt à répondre favorablement à cette condition contractuelle. Les contours du deal commencent ainsi à se mettre en place, avec une prise en charge partielle de son salaire.

Sauf que l’OM devra se méfier de la concurrence. En plus de Tottenham, West Ham ou encore Aston Villa, Palmeiras envisagerait de récupérer son ancien crack. L’intrusion du club brésilien risque de tout faire basculer.