PSG : La fortune tombe déjà grâce à la Ligue des Champions !

Le PSG n’a pas seulement démarré sa campagne européenne pied au plancher. Grâce à son parcours sans faute, le club de la capitale empoche déjà un joli pactole en Ligue des Champions, bien avant les phases à élimination directe.

PSG – Ligue des Champions : un début doré pour les Parisiens

Trois matchs, trois victoires, et déjà une pluie d’euros qui s’abat sur le PSG. En Ligue des Champions, la performance sportive a un prix, et il est particulièrement élevé. Chaque succès rapporte 2,1 millions d’euros, soit déjà 6,3 millions pour les hommes de Luis Enrique. Un chiffre qui vient s’ajouter aux 18,62 millions d’euros garantis à chaque participant de la compétition. Paris culmine donc à près de 25 millions d’euros, rien que pour son entrée en lice.

Mais cette manne financière n’est que le début. Les dirigeants parisiens, emmenés par Nasser Al-Khelaïfi, savent que chaque étape franchie dans la plus prestigieuse des compétitions européennes fait exploser le compteur. Et cette fois encore, tout semble réuni pour que le Paris SG rafle la mise.

Ligue des Champions : le PSG sur la voie d’un nouveau jackpot

Au-delà des primes de performance, le PSG profite de deux leviers stratégiques : le classement au coefficient UEFA (environ 11 millions d’euros) et la répartition des droits télévisuels (près de 33 millions). Résultat : les caisses parisiennes se remplissent à un rythme effréné.

Et si les Parisiens terminent premiers de leur groupe, ils toucheront 9,9 millions supplémentaires, auxquels s’ajouteraient 2 millions de bonus pour une place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. En clair, la machine économique parisienne tourne à plein régime.

Le PSG, déjà champion d’Europe en titre, vise la passe de deux. Et sur le plan financier comme sportif, la Ligue des Champions s’annonce encore une fois comme une véritable mine d’or pour le club de la capitale.