Sporting – OM : Aubameyang détruit l’arbitrage après la défaite

L’OM et Pierre-Emerick Aubameyang ont vécu une soirée rageante à Lisbonne. Battus 2-1 par le Sporting, les Marseillais ont surtout quitté la pelouse frustrés, en estimant avoir été victimes d’un arbitrage désastreux. Le Gabonais n’a pas mâché ses mots après la rencontre.

Sporting – OM : Une soirée qui vire au cauchemar pour Marseille

Tout avait pourtant bien commencé. Dominateurs et tranchants, les hommes de Roberto De Zerbi menaient 1-0 avant qu’un tournant ne change tout : l’expulsion d’Emerson. Averti une première fois pour une main involontaire (39e), puis sanctionné pour simulation après intervention du VAR (45e), le défenseur marseillais a laissé ses coéquipiers à dix juste avant la pause.

Un scénario cruel alors que l’OM maîtrisait son sujet. Réduits numériquement, les Olympiens ont logiquement plié en seconde période face à un Sporting plus entreprenant. Deux buts portugais plus tard, les espoirs phocéens s’étaient envolés.

Aubameyang explose face aux arbitres

Au coup de sifflet final, Pierre-Emerick Aubameyang a laissé éclater sa colère. L’attaquant gabonais, buteur malheureux, n’a pas digéré la gestion du match par le corps arbitral. « C’est compliqué quand on vous rend la tâche difficile. Les arbitres n’ont pas du tout été au niveau ce soir. Il n’y a rien eu pour nous. On a dominé le match, on marque même le premier but. Le premier jaune que prend Emerson est scandaleux. Il ne peut rien faire avec sa main », a-t-il pesté au micro de Canal+.

Toujours plus remonté, Aubameyang a poursuivi : « On n’a pas le droit de parler, il ne parle qu’au capitaine. C’est scandaleux. Quand on a un match avec de tels enjeux, avoir de tels arbitres est honteux. Ça nous pénalise, on faisait un bon match. Ça change totalement la physionomie du match. On est très énervés, mais place au championnat maintenant. »

Un OM sous pression

Avec déjà deux défaites (contre le Real Madrid et le Sporting) et une seule victoire (face à l’Ajax), Marseille occupe une modeste 18e place sur 36 au classement de la Ligue des champions. Un bilan insuffisant pour espérer viser les huitièmes… et qui devra être corrigé au Vélodrome, dès la prochaine journée.