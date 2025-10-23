ASSE : Le projet Kilmer Sports déjà en grand déjà ?

Les dirigeants de Kilmer Sports Ventures, arrivés à la tête de l’ASSE en juin 2024, avaient promis une révolution verte. Seize mois plus tard, le rêve d’un renouveau sportif tourne au parcours d’obstacles. Entre ambitions affichées et résultats mitigés, le projet patine et soulève bien des interrogations.

ASSE : Pourquoi le projet Kilmer Sports peine à décoller à Saint-Etienne ?

Lors de son rachat, le groupe canadien Kilmer Sports avait promis professionnalisation, attractivité et ambition retrouvée. Mais après 45 matchs, le bilan reste contrasté : seulement 14 victoires, 8 nuls et 22 défaites. Les Verts affichent 1,11 point par match, preuve d’une irrégularité persistante.

Si la volonté d’instaurer une nouvelle philosophie de jeu est réelle, le mélange entre jeunes prometteurs et cadres expérimentés n’a pas encore trouvé son équilibre. Le secteur défensif inquiète surtout : 94 buts encaissés depuis l’arrivée du groupe. À l’inverse, l’attaque, plus inspirée, en a inscrit 60.

En Ligue 1, les limites du projet exposées

C’est dans l’élite que les failles sont apparues au grand jour. Avec 8 victoires en 35 matchs, pour 30 points sur 105 possibles, les Stéphanois ont sombré face à la concurrence. Le manque de constance, de repères et de connaissance du championnat a pesé lourd. Kilmer a testé 35 joueurs, cherchant la bonne formule sans jamais la trouver. Une instabilité chronique qui a précipité la chute vers la Ligue 2.

En Ligue 2, un léger mieux mais un défi immense

La relégation a paradoxalement permis de reconstruire. En dix journées, Saint-Étienne affiche un visage plus conquérant : 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites, pour 2 points par match. Le jeu s’est affermi, la défense a resserré les rangs (13 buts concédés) et l’attaque s’est réveillée (21 réalisations). Le centre de formation, pilier historique du club, reprend de la voix. Mais attention à la constance : la route vers le retour en Ligue 1 reste longue et semée d’embûches.

Autre talon d’Achille : la discipline. 93 cartons jaunes et 6 rouges en 45 matchs témoignent d’une nervosité récurrente. L’expulsion de Maxime Bernauer contre Guingamp (2-3) illustre ce manque de maîtrise. Kilmer devra aussi stabiliser un effectif remanié à outrance, 44 joueurs utilisés en un an et demi, signe d’une transition encore inachevée.

Une base fragile mais un espoir persistant

L’ASSE version Kilmer Sports n’a pas encore trouvé sa vitesse de croisière. Les intentions sont bonnes, la vision existe, mais la réalité du terrain rappelle l’exigence du football professionnel.

À Kilmer maintenant de transformer les promesses en certitudes. Saint-Étienne n’attend qu’une chose : que les Verts redeviennent… vraiment verts.