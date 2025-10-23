Mercato d’hiver : Le PSG a déjà son plan, et ça s’annonce lourd

Le PSG prépare déjà sa feuille de route, alors que le mercato d’hiver approche à grands pas. Entre prudence et ambition, le club de la capitale ne compte pas se lancer dans une frénésie d’achats, mais plutôt renforcer intelligemment un effectif déjà bien garni.

Le PSG garde le cap malgré les blessures

Malgré une série de pépins physiques (Marquinhos, Joao Neves, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué ont tous manqué à l’appel ces dernières semaines), le PSG ne compte pas bouleverser sa stratégie. Luis Enrique et Luis Campos misent sur la stabilité, convaincus que la clé du succès réside dans la cohérence du projet sportif.

Selon Le Parisien, le club « ne recrutera pas n’importe qui et pas à n’importe quel prix ». Une approche qui tranche avec l’ère des recrutements clinquants, désormais révolue au Parc des Princes. Place à la jeunesse, à la progression et à la maîtrise budgétaire.

Interrogé sur la politique hivernale du club, Laurent Perrin, journaliste au Parisien, a levé le voile sur les intentions de la direction : « Ils vont continuer leur stratégie avec les jeunes parce que cela fait partie du projet. Et en plus, ça marche. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne recruteront pas de latéral droit. Mais pas n’importe qui et pas à n’importe quel prix. »

Les dirigeants veulent éviter les erreurs du passé. Exit les stars en manque de motivation, le Paris Saint-Germain vise des joueurs capables de s’intégrer dans un collectif exigeant, aussi bien sur le plan technique que mental.

Un projet durable avant tout

Toujours selon Laurent Perrin, la prudence reste le maître mot : « On a bien vu cet été que Luis Enrique et Luis Campos ne prennent pas de risque et qu’ils n’investissent que s’ils sont sûrs de leur coup. Ils ne feront jamais venir un joueur susceptible de déstabiliser le vestiaire. »

Résultat : le Paris SG avance calmement, mais sûrement. S’il venait à dégainer en janvier, ce serait pour frapper juste. Paris ne veut plus de vedettes capricieuses, mais des combattants au service du collectif. Et ça, pour Luis Enrique, vaut bien tous les millions du monde.