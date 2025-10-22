ASSE : Coup dur pour Saint-Etienne avant Annecy !

Pour l’ASSE, c’est une nouvelle qui tombe au mauvais moment. Alors que les verts s’apprêtent à rebondir dans un déplacement capital à Annecy, les supporters ont reçu un coup de froid. Ils sont interdits de déplacement par la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour la rencontre face au Red Star, le 1er novembre prochain.

ASSE : La vague verte sera au rendez-vous à Annecy

Ce samedi, le Parc des Sports d’Annecy s’annonce vert, très vert. Officiellement, 2 500 supporters de l’ASSE feront le déplacement pour soutenir les hommes d’Olivier Dall’Oglio. Officieusement, plusieurs centaines d’autres seront disséminés dans les tribunes savoyardes. Deux heures de route seulement séparent Saint-Étienne d’Annecy : autant dire que l’ambiance s’annonce bouillante.

Mais à peine le temps de se réjouir qu’un coup dur vient s’abattre sur les fidèles du Chaudron. Le déplacement prévu la semaine suivante, au Stade Bauer, est désormais interdit par décision préfectorale. Une mesure qui fait grincer des dents chez les fans, déjà frustrés d’un premier arrêté similaire à Montpellier début octobre.

La préfecture de Seine-Saint-Denis justifie sa décision

L’arrêté préfectoral met en avant plusieurs motifs. “Il existe un antagonisme historique entre les supporters du Paris Saint-Germain et ceux de l’AS Saint-Étienne”, peut-on lire dans le document. La préfecture évoque aussi la localisation du Stade Bauer, “à proximité immédiate des marchés aux puces de Saint-Ouen, qui accueillent jusqu’à 150 000 personnes le week-end”. Enfin, elle souligne “la rivalité historique entre les supporters du Red Star et ceux de l’ASSE”, rappelant qu’environ “1 500 à 2 000 membres du Red Star Fans group opposés à ceux de l’ASSE sont attendus”.

Les ultras stéphanois avaient déjà renoncé

Les groupes d’ultras avaient pourtant anticipé la situation. Dans un communiqué publié début octobre, ils annonçaient : “La capacité du parcage visiteur à Bauer est limitée à 236 places… Avec une demande à plus de 800 personnes, il nous paraît impossible de laisser 550 stéphanois sur le carreau. En conséquence, nous annonçons la fermeture complète du parcage au Red Star.”

Un choix pragmatique, mais symboliquement lourd. Entre ferveur et frustration, les supporters des Verts devront encore une fois vivre leur passion… à distance.