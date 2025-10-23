Sporting – OM : Marseille se tire une balle dans le pied à Lisbonne

L’OM pensait avoir trouvé la voie du succès européen. Mais face au Sporting CP, les Phocéens ont encore prouvé qu’ils savent se compliquer la vie. Réduits à dix avant la pause, ils ont fini par s’incliner 2-1 à Lisbonne, dans un scénario frustrant et cruel.

Sporting CP – OM : Un départ idéal… avant la chute pour Marseille

Tout avait pourtant bien commencé. Dès la 14e minute, Igor Paixao, virevoltant, envoyait une frappe enroulée dans la lucarne de Rui Silva. L’OM menait logiquement après une entame sérieuse et appliquée. Mieux encore, Greenwood et Aubameyang multipliaient les offensives et donnaient le tournis à la défense lisboète.

Mais comme souvent, le club phocéen s’est sabordé. Juste avant la pause, Emerson Palmieri écopait d’un second carton jaune pour une simulation grossière. Marseille, réduit à dix, rentrait aux vestiaires avec un sentiment de gâchis.

Le Sporting CP renverse tout

En supériorité numérique, les Portugais ont pris le contrôle du match. Trincao et Quenda sonnaient la révolte, et après plusieurs alertes, Geny Catamo égalisait à l’heure de jeu (1-1). Le Sporting poussait, sans être flamboyant, mais l’OM reculait dangereusement.

À force de subir, la sanction tombait : une frappe anodine d’Alisson Santos déviée par Benjamin Pavard trompait Rulli (2-1, 86e). Cruel scénario pour les hommes de De Zerbi, héroïques par moments mais plombés par leurs erreurs mentales.

Une soirée à oublier

Ce revers, le deuxième de la campagne, plonge l’OM à la 18e place du classement. Si tout n’est pas à jeter, le manque de discipline coûte encore très cher. Le Sporting, lui, se replace dans la course avec ce succès au courage. Lisbonne a vibré, Marseille a douté. Une soirée à oublier, mais surtout à méditer.