PSG : de Nike à GOAT, les contrats de sponsoring les plus lucratifs du club parisien

Le PSG, sous l’ère qatarie, est devenu une marque mondiale à la puissance marketing aussi puissante que celles des géants du sport que sont le Real Madrid, FC Barcelone ou Manchester United. De son partenariat de longue durée avec Nike à l’arrivée du label GOAT de 2022 à 2024, le Paris Saint-Germain a construit un modèle économique puissant fondé sur de grands accords de sponsoring ultra-rentables.

Nike et Jordan : l’alliance à plus d’un milliard d’euros

Partenaire du PSG depuis l’année 1989, Nike reste au cœur de la stratégie de développement commercial du club parisien. En 2019, un nouvel accord record avait déjà été signé entre le club et la marque. Celui-ci porte sur le versement de 80 millions d’euros chaque année jusqu’en l’an 2039, selon ESPN et Footy Headlines.

Ce contrat fait du Paris Saint-Germain l’un des clubs de football les mieux rémunérés en Europe pour son équipementier. Le montant versé au club parisien est loin devant celui perçu par Chelsea ou encore la Juventus. Et maintenant que l’étoile de la Ligue des champions figure sur le maillot parisien, ce gros montant trouve sa justification dans le prestige nouvellement acquis par le club.

L’ajout du logo Jordan Brand, dès 2018, a aussi permis d’associer la notoriété du club de la capitale à la culture urbaine et au lifestyle. Cette approche ouvre les portes des marchés internationaux, notamment américains et asiatiques au PSG.

“La collaboration Nike × Jordan × PSG symbolise la fusion entre le sport et la mode, un modèle que peu de clubs européens maîtrisent aussi bien.” — Sportcal.com

GOAT : la montée en puissance du “lifestyle sponsor”

En avril 2022, le PSG signait un gros partenariat avec GOAT, une plateforme mondiale spécialisée dans les sneakers et la mode streetwear.

Ce “sponsor de manche” (logo sur la manche du maillot parisien) rapporterait près de 50 millions d’euros sur trois ans, selon SportsPro Media.

Au-delà de ce montant astronomique à l’échelle de la Ligue 1, cet accord renforçait la stratégie du PSG pour s’imposer comme une marque culturelle importante avant d’être un simple club de football.

GOAT profite lui de la visibilité mondiale du PSG pour s’ancrer dans l’univers premium, alors que Paris touche un public jeune et digital, notamment aux États-Unis et en Asie.

Les autres contrats stratégiques du PSG

Le PSG multiplie les accords haut de gamme pour diversifier ses revenus :

Qatar Airways , sponsor maillot principal depuis 2022, estimé à 70 millions d’euros par an . (L’Équipe)

, sponsor maillot principal depuis 2022, estimé à . (L’Équipe) ALL – Accor Live Limitless , ancien sponsor principal, avait déjà placé la barre à 60 millions d’euros annuels .

, ancien sponsor principal, avait déjà placé la barre à . Crypto et GOAT renforcaient ensuite la présence du club sur le marché numérique et de mode.

Selon Deloitte Football Money League 2024, le PSG figure dans le top 3 des clubs les plus rentables d’Europe, avec plus de 700 millions d’euros de revenus annuels.

Une stratégie d’influence mondiale

Ces partenariats ne sont pas uniquement financiers. Ils participent à un repositionnement global du club :

Nike + Jordan : ancrage sport/mode et image mondiale.

: ancrage sport/mode et image mondiale. GOAT : ouverture sur le lifestyle et la génération connectée.

: ouverture sur le lifestyle et la génération connectée. Qatar Airways / Accor : consolidation de l’image de prestige et de mobilité internationale.

Le PSG devient ainsi un symbole de la “French Touch mondiale”, un pont entre le football, la culture et le luxe.

En résumé : les deals majeurs du PSG