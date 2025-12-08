Inquiétude à l’OM : La menace autour de Balerdi persiste !

À l’approche du mercato hivernal, l’OM fait face à une nouvelle inquiétude. Le club saoudien Al-Qadsiah insiste pour recruter Leonardo Balerdi.

Mercato OM : Al-Qadsiah ne lâche pas Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi est sans conteste le leader de la défense de l’Olympique de Marseille. Le défenseur argentin conserve son statut en dépité d’un début de saison mitigé. Il reste indispensable au système de jeu mis en place par Roberto De Zerbi.

Ses 14 rencontres disputées durant cet exercice le confirment. Mais une menace sérieuse et persistante plane sur son avenir à l’OM. Le club saoudien Al-Qadsiah a fait de Leonardo Balerdi une cible prioritaire pour renforcer son secteur défensif. L’international argentin désire rester à Marseille afin de garantir sa place pour la Coupe du Monde 2026.

Une offre de 40 millions d’euros pourrait bouleverser ce dossier

Sa volonté ne freine pas les Saoudiens. Sky Sport rapporte en effet les représentants d’Al-Qadsiah intensifient leurs démarches en coulisses en vue de signer le capitaine marseillais. La direction de l’OM reste pour le moment réticente à l’idée de se séparer de son défenseur central.

Leonardo Balerdi reste un pion essentiel de l’équipe. Les dirigeants olympiens restent cependant sensibles à la réalité économique. Une offre comprise entre 30 et 40 millions d’euros pourrait pousser Marseille à revoir sa position. Le mercato hivernal risque ainsi d’être mouvementé pour l’ancien joueur du BVB 04.

