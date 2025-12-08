ASSE : Le point faible des Verts identifié après Dunkerque

L’ASSE confirme ses résultats en dents de scie avec sa défaite à Dunkerque (1-0). Patrick Guillou est sans pitié pour l’équipe d’Eirik Horneland, qui peut chuter à la 3e place du podium.

L’ASSE rate la 1re place et se retrouve sous la menace du Red Star

L’ASSE avait la possibilité de prendre la première place de la Ligue 2, à l’issue de la 16e journée. Le leader, l’ESTAC, avait été tenu en échec par Rodez (1-1) dans l’Aube un peu plus tôt, mais les Stéphanois n’ont pas pu en profiter. Ils ont été battus par l’USL Dunkerque dans la soirée de samedi, au stade Marcel-Tribut.

Privé de Lucas Stassin et Djylian N’Guessan, puis d’Augustine Boakye dans les derniers instants avant le match, Eirik Horneland a titularisé Nadir El Jamaili (18 ans) en pointe de l’attaque. Mais le jeune attaquant, préféré à Joshua Duffus, n’a pas trouvé le chemin des filets en 70 minutes jouées. L’AS Saint-Etienne s’est inclinée sur un le but d’Enzo Bardeli (74e), meilleur buteur de l’équipe dunkerquoise et cible du club ligérien.

Guillou : « Cette équipe manque de personnalité »

Dans son analyse pour Le Progrès, Patrick Guillou évoque avec ironie, “une masterclass de frustration” et une équipe un « brin constipée en attaque » pour résumer la prestation et la défaite des Verts, repartis du Nord « les poches vides ». L’entraîneur norvégien a certes tenté le coup Nadir El Jamali en attaque, mais sa surprise n’a pas ébranlé l’IUSL Dunkerque.

Malgré cette défaite, la 5e de la saison, l’ASSE (29 points) reste toujours deuxième au classement. Cependant, elle est désormais sous la menace du Red Star (28 points), dont le match contre le SC Bastia en Corse a été arrêté à la 56e minute.

Face à l’irrégularité de l’équipe stéphanoise, Patrick Guillou estime qu’elle “manque de personnalité”. En dehors de Florian Tardieu, « peu de caractères forts s’expriment sur le terrain », selon le consultant sportif.

Un dernier match couperet pour Horneland

Pour l’ancien joueur de Saint-Etienne, “les absents et le manque d’automatismes n’expliquent pas, à eux seuls, cette défaite” à Dunkerque. Il a plutôt vu une équipe « molle au milieu et coulante en défense », qui a terminé le match « dans le dur ».

Lors de la dernière journée avant la mi-saison, l’ASSE affrontera le SC Bastia, au stade Geoffroy-Guichard, samedi prochain. Un match couperet pour Erik Horneland, dont le limogeage refait surface.

