Mercato FC Nantes : Un international français arrive !

Le mercato hivernal sera bientôt ouvert. La direction du FC Nantes fonce sur un milieu de terrain français libre sur le marché.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne un international français

Le FC Nantes s’enfonce dans la crise de résultats. Après quinze journées, le club glisse dans la zone rouge, et devra vite régir pour ne pas descendre en Ligue 2. Pour éviter la chute, il faudra recruter de nouvelles pépites lors du prochain mercato d’hiver. Les dirigeants nantais fouillent donc un peu partout pour trouver des joueurs en pleine forme et disponibles.

Et déjà, un premier mouvement est bouclé. Deiver Machado débarque à Nantes, en provenance du Racing Club de Lens. D’autres arrivées sont attendues. Tiémoué Bakayoko est désormais sur la short-list du FC Nantes. Libre depuis son départ du PAOK Salonique, l’ancien Rennais cherche un nouveau club pour continuer sa carrière. Il l’a dit sur Ligue 1+ avant PSG–Rennes. Il veut rejouer en janvier.

Le FC Nantes veut frapper ce joli coup cet hiver. Tiémoué Bakayoko serait une bonne opération parce qu’il est libre, donc abordable, il connaît la Ligue 1, surtout. Cent vingt-sept matchs au compteur. Cela arrange les Canaris qui cherchent des joueurs opérationnels immédiatement. Le contexte pousse d’ailleurs à une arrivée rapide. Francis Coquelin et Louis Leroux sont blessés. Hong Hyun-seok, décevant depuis l’été, pourrait partir. Une place pourrait donc s’ouvrir et Tiémoué Bakayoko pourrait avoir du temps de jeu.

