Mercato : C’est confirmé, un calibre mondial dit oui au PSG

Déterminé à conserver toutes ses forces vives de la saison dernière, le PSG se rapprocherait de la signature d’un défenseur central de calibre mondial. Explications.

Mercato : Le PSG tient le meilleur défenseur central au monde

Arrivé au PSG en août 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort comme un pari audacieux, Willian Pacho s’est rapidement imposé comme l’une des plus belles révélations de la saison dernière. Titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, l’international équatorien est tout simplement le meilleur défenseur du monde, selon des statistiques bien précises.

En effet, le site spécialisé DataMB a comparé plusieurs dizaines de défenseurs centraux dans deux domaines bien précis : les interceptions et les duels remportés en pourcentage. Willian Pacho arrive de loin devant dans chacune des catégories. Avec près de 95% de duels remportés, le protégé de Luis Enrique devance Joško Gvardio (Manchester City), Nordi Mukiele (Sunderland) ou encore Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Le numéro 51 du PSG domine également les interceptions, devant Mohammed Salisu (AS Monaco) et son coéquipier parisien, Lucas Beraldo. Pacho impressionne par sa solidité, sa relance propre et son intelligence de placement. Ses prestations XXL, notamment lors du sacre historique en Ligue des Champions la saison passée, n’ont pas échappé à d’autres grands clubs européens, notamment Liverpool.

Les Reds, qui pourraient perdre Ibrahima Konaté l’été prochain, seraient prêts à faire une folie pour attirer le natif de Quinindé. Un intérêt qui n’a pas laissé indifférents les dirigeants parisiens, bien décidés à garder le roc défensif. Selon plusieurs sources concordantes, Luis Campos aurait entamé des négociations avec l’entourage du joueur pour évoquer une prolongation de contrat. L’affaire serait même déjà pliée.

Willian Pacho bientôt prolongé jusqu’en 2030 avec le Paris SG

Outre Liverpool, Willian Pacho serait aussi dans le collimateur du Real Madrid. Conscient de tenir dans ses rangs un véritable crack mondial à son poste, le PSG a ouvert des discussions pour une prolongation. L’objectif derrière ce nouveau contrat serait d’augmenter considérablement le salaire du défenseur central de 24 ans, qui fait partie des plus faibles retenus du vestiaire parisien.

Willian #Pacho has agreed personal terms with #PSG to extend his contract until 2030. The centre-back is considered by #Paris a key-player and untouchable. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 23, 2025

Et selon les dernières informations de Nicolo Schira, le Champion de France en titre aurait récemment trouvé un accord avec Willian Pacho pour une prolongation jusqu’en juin 2030. « Willian Pacho a conclu un accord sur les termes personnels avec Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat jusqu’en 2030. Le défenseur central est considéré par Paris comme un joueur clé et intouchable », écrit le journaliste italien sur ses réseaux sociaux ce jeudi.