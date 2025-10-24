Sporting-OM : Emerson envoie un message fort après son rouge

Emerson Palmieri, plombé par son expulsion avant la pause face au Sporting (2-1), a tenu à réagir. Le défenseur marseillais a publié un message d’excuses poignant sur ses réseaux sociaux, assumant pleinement sa responsabilité dans la défaite de l’OM en Ligue des champions.

Sporting-OM : la nuit d’un naufrage personnel pour Emerson

Mercredi soir à Lisbonne, tout semblait sourire à l’OM. Devant au score, les Phocéens maîtrisaient leur sujet avant que la soirée ne bascule. Emerson Palmieri, averti une première fois pour une main (39e), a reçu un second carton jaune pour simulation juste avant la pause (45e). Réduits à dix, les Marseillais ont finalement cédé sous la pression portugaise.

Le latéral gauche italien, visiblement abattu, a reconnu sa faute dès le lendemain : « La nuit dernière a été difficile à accepter. Je suis triste du résultat, car notre équipe méritait de gagner ce match », a-t-il écrit sur Instagram. Une confession sincère, empreinte de lucidité.

Un mea culpa et un message d’unité

Avec des mots pleins d’humilité, Emerson ajoute : « Je suis conscient de ma responsabilité : même si je ne méritais pas le premier carton, j’aurais pu éviter le deuxième. Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers et de tous les supporters. » Un mea culpa rare et apprécié, qui témoigne d’un vrai sens des responsabilités. Le joueur conclut sur une note d’espoir : « Je donnerai toujours 100 % pour ce club. Samedi, nous avons un match très important à disputer. Nous l’affronterons ensemble, comme toujours ! »

Malgré cette désillusion européenne, l’OM, actuel leader de Ligue 1, se tourne désormais vers Lens (samedi, 21h05). Emerson, lui, aura à cœur de se racheter sur le terrain, symbole d’un vestiaire uni, même dans la tempête.