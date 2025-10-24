Stade Rennais : Grosse inquiétude au SRFC pour un cadre

Le Stade Rennais retient son souffle. En pleine trêve et à quelques jours d’un calendrier chargé, Ludovic Blas, l’un des hommes forts du club breton, a quitté prématurément l’entraînement ce mercredi après une alerte à la cheville.

Stade Rennais : Ludovic Blas quitte l’entraînement, frayeur au SRFC

C’était une séance ouverte au public, sous un beau soleil et une ambiance bon enfant. Mais la bonne humeur a rapidement laissé place à l’inquiétude. Touché à la cheville droite après une frappe, Ludovic Blas a dû écourter son entraînement, sous le regard attentif du staff médical rennais.

Le milieu offensif, pilier du dispositif d’Habib Beye, a tout de même quitté la pelouse en marchant, signe rassurant qu’il ne s’agirait pas d’une blessure grave. Mais la prudence reste de mise du côté du SRFC, qui ne souhaite prendre aucun risque.

Le SRFC retient son souffle avant la reprise

Alors que Przemysław Frankowski soigne toujours sa blessure et que Djaoui Cissé a manqué la séance pour une rage de dents, la situation de Blas vient s’ajouter à une liste déjà préoccupante. Les supporters espèrent un simple coup d’arrêt pour le meneur du Stade Rennais, dont la créativité est indispensable dans l’entrejeu rouge et noir.