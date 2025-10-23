Mercato Stade Rennais : Dernière chance pour Habib Beye !

Sous le feu des critiques au Stade Rennais, Habib Beye est clairement sur la sellette à l’approche de la neuvième journée de Ligue 1. L’entraîneur du SRFC va devoir réagir pour sauver sa place.

Mercato Stade Rennais : le sort de Habib Beye scellé face à Nice ?

Initialement porteur d’espoir pour les supporters du Stade Rennais, Habib Beye fait désormais face à une opposition grandissante au sein même de la direction du club breton. Les résultats décevants de ce début de saison, pourtant annoncée comme très ambitieuse par les dirigeants rennais, alimentent les critiques et remettent en question la capacité du technicien sénégalais à redresser la barre.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Habib Beye sur un siège éjectable au SRFC !

À voir

Mercato OM : Il valide l’arrivée d’Endrick à Marseille !

Cette période charnière pourrait bien déterminer si l’ancien coach du Red Star sera encore présent sur le banc du SRFC jusqu’à la trêve hivernale. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, les positions au sein de la direction du Stade Rennais ne sont pas unanimes, créant un climat d’incertitude autour de l’entraîneur de 48 ans. Le journaliste Loïc Tanzi apporte un éclairage particulièrement révélateur sur cette situation tendue.

« Aujourd’hui, il y a des gens au club qui aimeraient qu’Habib Beye s’en aille. C’est une vérité et ils vont essayer de pousser dans les prochains jours. Les joueurs ? Moi, je pense que c’est même au-dessus de Beye, au sein de la direction », a expliqué le spécialiste mercato.

La pression s’intensifie donc non seulement sur le plan sportif, mais également au niveau politique interne, créant un environnement particulièrement hostile pour Habib Beye. Le prochain match contre l’OGC Nice ce dimanche revêt donc une importance capitale pour l’avenir de l’ancien défenseur de l’OM sur le banc du Stade Rennais FC. Au-delà d’un simple match de Ligue 1, cette rencontre représente la dernière carte pour Beye.

À voir

Mercato ASSE : Saint-Etienne prépare un départ surprise en janvier

Lisez aussi : Stade Rennais : Rebondissement pour Habib Beye !

Un succès lui offrirait un sursis précieux, qu’il devrait ensuite capitaliser pour enchaîner d’autres résultats positifs et stabiliser définitivement sa position. En cas d’échec, il pourrait tout simplement être remercié avant même le mercato de janvier, soit à six mois de la fin de son contrat à Rennes.