Mercato PSG : Départ de Hakimi, Paris SG prend une décision radicale

Le PSG doit déjà penser à l’après Achraf Hakimi, alors que la Coupe d’Afrique des Nations approche. L’international marocain, pilier du couloir droit parisien, partira cet hiver pour défendre les couleurs de son pays. Une absence qui pousse le club à revoir sa stratégie de recrutement.

Mercato PSG : Hakimi, un vide difficile à combler au Paris SG

Il est le moteur de la défense et une arme offensive redoutable. À 26 ans, Achraf Hakimi s’est imposé comme l’un des meilleurs latéraux droits du monde, indiscutable dans le onze de Luis Enrique. Mais le PSG se retrouve face à un dilemme : comment gérer son départ temporaire lors de la CAN 2025 ?

Actuellement, aucun autre latéral droit de métier n’est présent dans l’effectif parisien. Une situation préoccupante que la direction sportive suit de très près. Le club pourrait être contraint d’agir sur le marché hivernal pour pallier l’absence du Marocain.

« Ils n’ont pas trouvé la perle rare »

Interrogé à ce sujet, Laurent Perrin, journaliste au Parisien, a livré son analyse : « On a bien vu cet été que Luis Enrique et Luis Campos ne prennent pas de risque et qu’ils n’investissent que s’ils sont sûrs de leur coup. Je pense que c’est pour ça qu’ils n’ont pas recruté de latéral droit. Ils n’ont pas trouvé la perle rare », a-t-il fait savoir. Une déclaration qui illustre bien la prudence d’un PSG désormais focalisé sur la cohérence du projet sportif plutôt que sur les coups médiatiques.

Un renfort cet hiver au Paris SG ?

Le club pourrait tout de même revoir sa copie dès janvier. Toujours selon Laurent Perrin, « Ils vont continuer leur stratégie avec les jeunes, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne recruteront pas. Pas n’importe qui, et pas à n’importe quel prix ». Le message est clair : le PSG envisage un renfort en doublure pour Hakimi, mais uniquement si le profil coche toutes les cases (expérience, tempérament et capacité à évoluer dans un collectif exigeant). En attendant, Achraf Hakimi reste un pilier indiscutable, symbole d’un Paris ambitieux mais calculateur, bien décidé à ne pas se précipiter.