Mercato Stade Rennais : Une offre de 40M€ tombe pour un crack du SRFC 

Une offre XXL tombe pour un super crack du Stade Rennais. Un cador anglais est prêt à débourser 40 millions d’euros pour boucler le transfert du joueur.

Le mercato hivernal approche, vingt jours, à peine. Et déjà, les clubs européens s’activent. Liverpool vise un roc pour cet hiver, un défenseur français de 20 ans, formé au Stade Rennais. Depuis août, les Reds traversent une période confuse. L’équipe trébuche et se retrouve neuvième en Premier League. Une chute préoccupante. Alors, pour le tacticien du club, Arne Slot, le mercato d’hiver est une occasion pour se renforcer.

Le club a déjà investi plus de 300 M€ cet été, sans résultat satisfaisants. Mais selon Caught Offside, Liverpool pourrait encore dépenser gros : 40 M€ pour un super crack du Stade Rennais. Sky Sport indique que ce cador anglais craque pour Jérémy Jacquet, vingt ans, défenseur central. Titulaire indiscutable sous Beye, avec quinze matches au compteur, le jeune crack est en pleine forme.

Ses solides performances ont retenu l’attention des recruteurs anglais. Liverpool cherche le successeur d’Ibrahima Konaté, si ce dernier venait à partir. Les Anglais sont prêts à casser leur tirelire pour s’offrir la pépite rennaise. Jérémy Jacquet a la cote en Premier League. Chelsea flaire le coup. Manchester United aussi.

