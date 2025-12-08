Mercato PSG : Mohamed Salah fixe sa prochaine destination !

Relégué trois fois de suite sur le banc, Mohamed Salah fulmine contre Arne Slot et accuse Liverpool de ne pas avoir tenu ses promesses. Son avenir devient incertain et un départ dès cet hiver est désormais envisageable. Le PSG, la MLS et l’Arabie saoudite se montrant déjà intéressés. Mais la star égyptienne semble avoir une préférence pour la suite de sa carrière.

Laissé sur le banc des remplaçants lors des trois derniers matchs de Liverpool en Premier League, Mohamed Salah n’a pas pris de gants pour vider son sac avec un discours particulièrement virulent à l’encontre de son entraîneur Arne Slot et du club anglais, samedi, après le match nul à domicile face à Leeds United.

Sans surprise, cette sortie médiatique risque d’avoir des conséquences pour le double Ballon d’Or africain (2017 et 2018). En effet, selon les dernières informations du journaliste Fabrizio Romano ce lundi, Mohamed Salah pourrait être écarté du groupe des Reds pour le choc de Ligue des Champions contre l’Inter Milan mardi soir.

Une nouvelle confirmée par plusieurs médias britanniques, notamment la BBC et le Daily Mail. Désormais sous le feu des critiques, l’international égyptien pourrait être placé sur le marché dès cet hiver. Surtout que les prétendants montrent déjà leur nez pour le récupérer.

Mohamed Salah entre la MLS et l’Arabie Saoudite

D’après le portail Top Mercato, le Paris Saint-Germain suit avec une attention particulière la situation de Mohamed Salah à Liverpool. Le club de Nasser Al-Khelaïfi voit là une opportunité en or pour recruter l’un des attaquants les plus complets de la planète.

À la recherche d’un ailier polyvalent depuis l’été passé, le dirigeants parisiens sont prêts à passer à l’action pour signer Salah si un départ est validé à Anfield. Surtout que Nicolo Schira révèle que le joueur de 33 ans et Arne Slot entretiennent une relation très compliquée depuis des mois.

Difficile donc d’imaginer voir Mo Salah rester à Liverpool avec le Néerlandais comme entraîneur. Un départ cet hiver n’est pas à exclure, et déjà deux championnats se détachent comme les probables destinations de l’ancien protégé de Jürgen Klopp. Du côté des États-Unis, la MLS serait intéressée par la venue de Salah, tout comme plusieurs clubs d’Arabie saoudite. Le Paris SG est donc prévenu.

