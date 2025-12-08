USG-OM : L’enfer promis à Marseille, l’annonce choc tombe

L’OM est déterminé à battre l’Union Saint-Gilloise ce mardi soir en Ligue des champions. Mais l’entraîneur belge David Hubert a prévenu les Olympiens. Son équipe n’est pas là pour faire de la figuration.

USG-OM : David Hubert va rendre la tâche difficile aux Marseillais

L’Olympique de Marseille joue une grande partie de son avenir européen ce mardi soir à Bruxelles. Les hommes de Roberto De Zerbi feront face l’Union Saint-Gilloise pour le compte de la 6e journée de Ligue des champions. L’enjeu de duel est maximal : les deux équipes partagent le même nombre de points (six). Autant dire que le vainqueur se rapprochera un peu de la qualification.

L’OM le sait très bien. Il faudra impérativement prendre les trois points en Belgique avant la réception de Liverpool dans cette compétition. Sauf que l’USG ne se présentera pas en victime expiatoire. Galvanisés par la victoire à Galatasaray (1-0) lors de la dernière journée, les Belges sont en pleine confiance. L’entraîneur David Hubert a d’ailleurs mis en garde les Olympiens.

« On n’est pas là en tant que spectateur ou sparring-partner. On n’est pas là pour entraîner l’équipe adverse mais pour montrer qu’on mérite d’être ici », a-t-il affirmé devant la presse. David Hubert reconnait les qualités de l’OM et l’expérience de leur coach De Zerbi.

Les points faibles de l’Olympique de Marseille identifiés

Il sait néanmoins que cette équipe phocéenne a des failles. Il les a identifiés et compte bien en profiter pour faire mal à l’Olympique de Marseille. L’objectif est clair : « leur rendre la tâche très compliquée » et s’imposer à domicile dans cette compétition. « On a trois points à prendre à la maison. À nous de réduire leur qualité pour exploiter leurs failles et faiblesse », a-t-il indiqué.

David Hubert 🇧🇪, coach de l'Union, sur l'OM :



"Il y a un entraîneur avec énormément d'expérience, des idées très claires, des joueurs d'exception et avec un grand avenir. C'est une équipe qui a tout, y compris l'histoire.



"Il y a beaucoup de choses dans cette équipe, qui…

L’Union Saint-Gilloise reste sur deux défaites en C1 cette saison. L’équipe belge a soif de victoire devant son public et tenter de prendre l’ascendant sur l’OM. De Zerbi et ses hommes sont prévenus.

