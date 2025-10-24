OGC Nice : Franck Haise, sa réplique sèche après la défaite à Vigo “Déjà, nous, on y est”

L’OGC Nice n’est pas au mieux de sa forme en Ligue Europa. Battus jeudi soir par le Celta Vigo (2-1), les Aiglons de Franck Haise enchaînent une quinzième rencontre européenne sans victoire. Malgré ces faibles performances, Haise a sèchement défendu ses joueurs face à la critique montante.

OGC Nice : Une série noire qui pèse lourd

Diminué à dix joueurs contre onze après l’expulsion de Jonathan Clauss à la 38e minute, les Niçois ont montré de la volonté sans aller au bout de leurs idées. Dominé d’entrée de jeu sur une réalisation d’Iago Aspas (2e), ils sont revenus dans la partie grâce à Mohamed Ali Cho (16e) avant de finalement céder en seconde période sur une belle frappe croisée de Borja Iglesias. Le ballon déviée par Kojo Peprah Eppong finira dans les filets aiglons à 75e, 2-1.

Lire aussi : OGC Nice – OL : duel sous tension entre deux équipes aux ambitions opposées

À voir

Mercato PSG : 100M€ ! Du très lourd arrive au Paris SG

Cette nouvelle défaite place l’OGC Nice dans une situation difficile puisqu’il n’a récolté aucun point en trois journées. Pire encore, le club reste au total sur 15 matchs européens sans le moindre succès, un vilain record que le coach n’a pas cherché à dissimuler.

“Le prochain match, on dira qu’on est à 15 sans victoire. Mais déjà, nous, on y est, à jouer ces matchs de Coupe d’Europe”, a lancé Haise sur Canal+ avant d’ajouter : “On peut être critiqué, je le comprends, mais ce soir, on a montré qu’on jouait vraiment ces rencontres.”

Franck Haise défend ses joueurs

Lors de sa conférence de presse, l’entraîneur de l’OGC Nice a insisté sur la prestation collective livrée par ses joueurs. Il la juge encourageante malgré le résultat très clairement en dessous des attentes

Lire aussi : Mercato : L’OGC Nice lance une bonne nouvelle avant Paris FC

“Il nous manque encore certaines choses pour gagner, mais ce soir, on a été au niveau. Quand on est à dix, tout devient plus difficile. Pourtant, les garçons ont gardé la tête froide.”

Avant l’exclusion de Jonathan Clauss, Nice dominait progressivement les débats avant de sombrer. La dynamique naissante a été brisée net par l’infériorité numérique. “À 11, on était bien dans la partie. L’expulsion change tout, on doit défendre plus bas et le match n’a plus la même physionomie”, a regretté le technicien.

Objectif Fribourg

Prochain rendez-vous européen des aiglons : la réception du SC Fribourg, le 6 novembre 2025. Une ultime occasion pour mettre fin à la mauvaise série de matchs sans victoire et relancer ainsi un minimum la confiance des.