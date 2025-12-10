Bilbao – PSG : Luis Enrique a tranché pour Nuno Mendes, avec des choix forts

Après des semaines d’incertitudes, Nuno Mendes signe son grand retour dans le groupe du PSG. Le Portugais devrait retrouver une place de titulaire pour le déplacement du Paris SG à Bilbao. Luis Enrique a également pris des décisions marquantes pour composer son onze.

Bilbao – PSG : Retour de Nuno Mendes, un souffle d’optimisme pour le aris

La bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain est tombée ce mardi : Nuno Mendes, remis de son entorse au genou contractée face au Bayern Munich le 4 novembre, figure dans le groupe pour le déplacement au San Mamés. Présent à la séance de veille de match, le latéral gauche portugais postule pour une titularisation qui pourrait renforcer considérablement la défense parisienne.

Luis Enrique compte sur son retour pour stabiliser un flanc gauche souvent en difficulté cette saison. Face à une équipe basque toujours portée par ses supporters, la présence de Mendes offre non seulement une garantie défensive mais aussi un potentiel offensif, grâce à ses montées et centres précis.

Des choix forts au milieu et en attaque

Privé de plusieurs cadres, le PSG doit composer avec des absences notables : Lucas Chevalier, Ousmane Dembélé et Lucas Beraldo manquent à l’appel pour blessures ou maladie. Mais Luis Enrique ne panique pas et mise sur un trio médian solide : Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz devraient former le cœur du jeu parisien.

En attaque, le choix est audacieux : Bradley Barcola à droite, Khvicha Kvaratskhelia à gauche et Senny Mayulu en pointe. Une composition qui mêle jeunesse et énergie pour surprendre l’Athletic Bilbao, tout en permettant au technicien espagnol de tester de nouvelles combinaisons avant les échéances décisives de la Ligue des champions.

Des automatismes à retrouver

La charnière Marquinhos – Willian Pacho, accompagnée de Warren Zaïre-Emery à droite, permettra au Paris Saint-Germain de retrouver une assise défensive classique mais adaptable. Matvey Safonov, titulaire dans les cages face à Rennes, devrait enchaîner pour assurer la continuité et la sérénité du bloc.

Le Paris SG se présente donc avec un équilibre fragile mais ambitieux, prêt à affronter un stade San Mamés toujours bouillant. La clé de la rencontre pourrait bien résider dans la capacité des jeunes et des retours de blessure à tenir la cadence imposée par les Basques.

Composition probable du PSG pour Bilbao

Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia

