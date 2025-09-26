Mercato : L’OGC Nice lance une bonne nouvelle avant Paris FC

L’OGC Nice a surpris tout le monde deux jours avant la réception du Paris FC. Le club niçois est parvenu à prolonger l’une de ses jeunes attaquants Bernard Nguene.

Mercato OGC Nice : Bernard Nguene a prolongé son contrat

L’OGC Nice de Franck Haise connait un début de saison décevant. Les Aiglons ont été battus mercredi soir par l’AS Rome pour la première journée de Ligue Europe. Sans parler qu’ils comptent déjà trois défaites en cinq journées de championnat. Franck Haise et ses hommes sont donc sous pression avant de recevoir dimanche le Paris FC.

Ce match est important pour les deux équipes à égalité de points. 11es et 12es au classement de Ligue 1, Niçois et Parisiens cherchent tous deux à se relancer après des revers frustrants. Une victoire permettrait à l’OGC Nice de passer devant passer devant son adversaire. Mais à deux jours de cette confrontation, le club a créé la surprise en annonçant une prolongation de contrat.

Une preuve de confiance de la part du club

L’attaquant Bernard Nguene a prolongé son bail avec le Gym d’une saison supplémentaire. Cela le lie jusqu’au 30 juin 2029 avec les Aiglons. Le principal concerné a livré ses premières impressions dans le communiqué du club. Il s’est d’ailleurs dit « très heureux » d’étendre son contrat à l’OGCN.

Bernard Nguene 𝒑𝒓𝒐𝒍𝒐𝒏𝒈𝒆 𝒅'𝒖𝒏 𝒂𝒏 avec le Gym ✍️ — OGC Nice (@ogcnice) September 26, 2025

Le joueur de 19 ans promet de « continuer à travailler dur » en vue de répondre aux attentes du club. Cette prolongation est un signal fort envoyé par la direction de l’OGC Nice. Elle mise sur l’avenir et la progression de ses jeunes pousses. Reste à savoir si cette bonne nouvelle administrative suffira à relancer la dynamique sportive du groupe de Franck Haise. Les premiers éléments de réponses seront connus dimanche soir face au Paris FC.