FC Nantes : La mère d’Emiliano Sala fracasse le FCN

La mère d’Emiliano Sala a suivi à distance l’audience opposant le FC Nantes à Cardiff City et n’a pas mâché ses mots. Elle dénonce une responsabilité scandaleuse du club dans la tragédie qui a coûté la vie à son fils.

FC Nantes : Une audience lourde de tension dans l’affaire Emiliano Sala

Lundi, le tribunal de commerce de Nantes a été le théâtre d’une confrontation juridique attendue entre le FC Nantes et Cardiff City. Au cœur du litige : le transfert d’Emiliano Sala, disparu tragiquement le 21 janvier 2019. Le club gallois réclame pas moins de 120 M€ pour le préjudice subi.

Lire aussi : FC Nantes : Verdict du procès Emiliano Sala, enfin une date

À voir

Mercato OM : Le deal à la Maradona qui a capoté à Marseille

Alors que Cardiff avait organisé un vol officiel pour l’attaquant argentin, le FC Nantes l’a envoyé dans un avion privé piloté par un ami de la famille McKay, chargé de gérer la transaction. Problème : le père de l’agent, Willie McKay, avait perdu sa licence et a utilisé son fils Mark pour finaliser l’opération. Une négligence qui a coûté la vie au joueur.

Des mots très durs de la mère d’Emiliano Sala

Contactée par L’Équipe, la mère d’Emiliano Sala n’a pas caché son indignation. Elle a suivi l’audience à distance grâce à une interprète : « La manière dont le FC Nantes a plaidé sa cause est révoltante. Willie McKay s’est servi de son fils pour conclure une affaire juteuse alors que sa licence avait été révoquée. Le FC Nantes prétend ne pas être responsable, ce qui est scandaleux », dénonce-t-elle.

« La négligence du FC Nantes et de son agent à l’époque a coûté la vie à mon fils. Tout ce que je veux, c’est que justice soit faite », a clamé la mère de l’ancien canari. Ses déclarations sonnent comme un coup de tonnerre pour le club nantais. La pression médiatique et juridique s’intensifie alors que le tribunal s’apprête à rendre son verdict.

Le tribunal de commerce annoncera sa décision le 30 mars. Si le FC Nantes devait s’acquitter des 120 M€ réclamés par Cardiff City, le club pourrait se retrouver dans une situation financière catastrophique. La justice sera désormais le dernier espoir pour Emiliano Sala et sa famille.

Lire aussi sur le FC Nantes :

Mercato FC Nantes : Stéphane Ziani décline l’offre de Kita

À voir

Mercato ASSE : Saint-Étienne boucle la signature d’un crack

Mercato FC Nantes : Rebondissement pour l’avenir de Luis Castro

Mercato FC Nantes : C’est terminé pour Luis Castro à Nantes !