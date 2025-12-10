Mercato ASSE : Saint-Étienne boucle la signature d’un crack

Dans une période sportive agitée, l’ASSE est sur le point de sceller l’avenir de l’une de ses pépites. Le jeune Axel Dodote s’apprête à franchir un cap décisif pour incarner l’avenir des Verts.

Mercato ASSE : Dodote va signer son premier contrat pro

À Saint-Étienne, on connaît les tempêtes… mais aussi les rayons de soleil qui les traversent. Après un week-end cauchemardesque (défaite des féminines, revers de la réserve et coup d’arrêt des pros à Dunkerque) les Verts peuvent enfin respirer. Car au centre de formation, une excellente nouvelle se prépare : Axel Dodote, 18 ans, défenseur central prometteur, devrait signer dans les heures à venir son premier contrat professionnel, selon Peuple Vert.

Ce geste fort arrive au meilleur moment pour un club en quête de stabilité et de perspectives. D’autant qu’Eirik Horneland devra probablement se passer d’Ebenezer Annan plusieurs semaines. La direction stéphanoise, portée par l’ambition d’Ivan Gazidis, continue alors de verrouiller ses jeunes talents, preuve d’une stratégie assumée et cohérente.

La nouvelle vague stéphanoise prend forme

Après Paul Eymard, ce sont désormais N’Guessan, Gadegbeku, El Jamali ou encore Pedro qui frappent à la porte du groupe pro. Une génération dense, talentueuse, qui pourrait bien redéfinir les contours du projet ASSE version Kilmer Sports Ventures. La concurrence est saine, l’avenir s’éclaircit, et certains cadres sentent déjà la jeunesse souffler dans leurs rétroviseurs.

Mais parmi tous ces espoirs, Dodote occupe une place particulière. Décrit en interne comme ambitieux, appliqué et doté d’un tempérament de patron, il rêve de marcher sur les traces de Wesley Fofana ou William Saliba. Rien que ça. Et à Saint-Étienne, on sait que ce rêve-là n’a rien d’impossible. Au contraire : il pourrait bien être le début d’une nouvelle ère verte.

