Mercato : Le RC Lens signe un attaquant de l’OL (Officiel)

Avant le choc contre l’OM, le RC Lens vient de boucler une belle signature. Le club nordiste a recruté le jeune attaquant Erawan Garnier qui évoluait jusqu’ici à l’OL.

Mercato : Le RC Lens recrute Erawan Garnier de l’OL

Le mercato estival est fermé depuis septembre dernier, mais de possibles transactions entre clubs se poursuivent à l’abri des regards indiscrets. Et ce n’est pas le RC Lens qui dira le contraire. Le club nordiste vient de s’attacher les services d’une nouvelle recrue en provenance de l’Olympique Lyonnais. Il est question d’Erawan Garnier.

Lire aussi : RC Lens : Pluie de bonnes nouvelles avant l’OM !

L’attaquant franco-thaïlandais évoluait jusqu’ici avec la réserve des Gones. Ceux-ci ne le proposaient pas vraiment de contrat professionnel. Face à cette situation, le joueur de 19 ans a pris la décision d’aller voir ailleurs. Il vient de s’engager officiellement avec le Racing Club de Lens pour deux saisons.

Erawan Garnier s'engage avec le Racing ✍️



Joueur de couloir percutant et fin techniquement, l'international thaïlandais U23 arrive en provenance de l'@OL et paraphe son premier contrat professionnel avec le Racing jusqu'en 2027.



🔗 https://t.co/j3050LYlbx#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/esG6OBYk89 — Racing Club de Lens (@RCLens) October 24, 2025

Des retrouvailles avec Pierre Sage

« L’Olympique Lyonnais informe du départ de son jeune ailier Erawan Garnier au Racing Club de Lens », peut-on lire dans le communiqué. Erawan Garnier est désormais lié au RC Lens jusqu’en juin 2027. La direction de l’OL a tout de même réussi à négocier un pourcentage de 15 % sur une future revente du jeune joueur.

À voir

Mercato : L’OM jubile, Endrick écarte déjà une menace !

Lire aussi : Mercato : Un jeune joueur international signe à l’OL pour 2 ans

Erawan Garnier n’est jamais parvenu à se hisser en équipe première à Lyon. Il a disputé 22 rencontres en National 3. Le club lui souhaite « bonne continuation » sous ses nouvelles couleurs. À Lens, il retrouvera Pierre Sage, qui l’a eu sous ses ordres pendant son passage à l’OL. Le jeune attaquant devra faire ses preuves avec la réserve des Sang et Or avant de postuler à une place chez les pros.