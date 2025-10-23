RC Lens : Pluie de bonnes nouvelles avant l’OM !

Le technicien du RC Lens, Pierre Sage a fait le point sur son groupe avant la réception de l’OM. L’équipe du RCL est au complet.

RC Lens vs OM : Pierre Sage retrouve presque tout son monde avant Marseille

À deux jours du choc contre l’OM, Pierre Sage sourit. Le coach du RC Lens dispose d’un groupe presque au complet pour préparer la 9e journée de Ligue 1 ce samedi. Seuls deux absents : Fodé Sylla et Anthony Bermont, tout juste revenus du Mondial U20. Les deux jeunes reprendront l’entraînement vendredi, après quelques jours de repos bien mérités.

Lire aussi : RC Lens-OM : Avant les retrouvailles, Thauvin sous pression

À voir

Mercato PSG : Accord conclu, un crack va signer !

Bonne nouvelle : Deiver Machado est de retour. Le défenseur colombien, en difficulté depuis fin août pour un problème au genou, est désormais prêt. Déjà apte face au Paris FC, il avait été préservé pour éviter une rechute. Même vigilance pour Jhoanner Chavez, qui s’entraîne avec un bandage après un choc, mais reste totalement opérationnel. « Deiver Machado et Johnner Chavez sont opérationnels pour le match. Nos deux mondialistes reprennent l’entraînement demain avec l’idée d’être prêts pour le match de Metz. », a expliqué Pierre Sage.

Lire aussi : L’OM tombe, le RC Lens veut enfoncer le clou !

Autre renfort : Ismaëlo Ganiou revient de suspension. Le RC Lens aborde donc cette rencontre face à Marseille avec un effectif presque au complet. Les Sang et Or sont en pleine forme et sont chauds pour remporter la victoire. « On aborde ce match avec de l’ambition mais eux aussi donc je pense que ça fera un match ouvert. », a-t-il ajouté.

À voir

Stade Rennais : Excellentes nouvelles pour Beye avant l’OGC Nice !