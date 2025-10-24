Transfert-choc : 50M€, l’Inter fait un cadeau en or au PSG !

Désireux de s’offrir un atout offensif supplémentaire, l’Inter Milan pourrait trouver son bonheur du côté de l’Inter Milan lors du mercato estival à venir. Explications.

Mercato : L’Inter prêt à sacrifier un attaquant, le PSG à l’affût ?

Les récentes blessures de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ont mis en lumière les difficultés offensives du PSG sans ses cadres. Luis Campos et Luis Enrique font donc du renforcement de l’attaque une priorité pour le recrutement de 2026.

