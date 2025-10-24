Transfert-choc : 50M€, l’Inter fait un cadeau en or au PSG !

Désireux de s’offrir un atout offensif supplémentaire, l’Inter Milan pourrait trouver son bonheur du côté de l’Inter Milan lors du mercato estival à venir. Explications.
Mercato : L’Inter prêt à sacrifier un attaquant, le PSG à l’affût ?
Les récentes blessures de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ont mis en lumière les difficultés offensives du PSG sans ses cadres. Luis Campos et Luis Enrique font donc du renforcement de l’attaque une priorité pour le recrutement de 2026.
Ces dernières semaines, le nom de Maghnes Akliouche revient avec insistance du côté de la capitale pour le marché de l’hiver. Le milieu offensif de l’AS Monaco fait même figure de cible prioritaire au PSG. Mais à la fin de la saison, un autre international français pourrait alimenter les rumeurs autour du club parisien.
En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan ne serait pas contre un transfert de Marcus Thuram. L'été prochain, l'attaquant de 28 ans sera à deux ans de la fin de son contrat et les Nerazzurri pourraient accepter de le sacrifier pour équilibrer les comptes.
D’ailleurs, le média italien précise que pour un joueur arrivé libre de Mönchengladbach en juillet 2023, le club lombard ne devrait pas se montrer trop gourmand. Pour laisser partir Marcus Thuram, une somme de 50 millions d’euros pourrait suffire à l’Inter Milan. Un montant largement dans les cordes des finances du Paris Saint-Germain. Affaire à suivre…