ASSE : Grosse annonce à Sainté pour un évènement majeur

L’ASSE s’apprête à vivre une semaine pas comme les autres. En marge d’un choc déterminant à venir face à Pau FC, le propriétaire canadien Larry Tanenbaum effectuera une visite symbolique à L’Étrat pour soutenir un projet inédit mêlant sport et santé.

ASSE ; Larry Tanenbaum attendu au Centre Robert-Herbin

C’est une première à Sainté depuis la prise de contrôle du club par Kilmer Sports Ventures. Larry Tanenbaum, figure du sport nord-américain et président du Kilmer Group, foulera le sol du Centre Sportif Robert-Herbin ce mardi 28 octobre. Au programme : un point presse et la signature d’un don majeur de la Fondation Larry & Judy Tanenbaum destiné à financer un ambitieux programme de recherche sur le lien entre sport et santé, mené par le CHU de Saint-Étienne.

Ce geste fort illustre la volonté du nouveau propriétaire de s’ancrer durablement dans le tissu local. Plus qu’une opération de communication, c’est un signal fort adressé à la communauté stéphanoise : l’ASSE veut être un club moteur, à la fois sur le terrain et dans la société.

Une présence remarquée avant un choc électrique

Même si rien n’a encore été confirmé, il y a fort à parier que Larry Tanenbaum assistera, quelques heures plus tard, à la rencontre ASSE – Pau FC, un duel au sommet de la 12e journée de Ligue 2. Les Verts défieront des Palois en pleine forme dans un Chaudron annoncé à guichets fermés : plus de 30 000 spectateurs sont attendus.

Dans ce contexte, la présence du propriétaire dans les tribunes de Geoffroy-Guichard prend une dimension symbolique. Elle incarne la convergence entre ambition sportive et projet sociétal.

Une semaine clé pour le projet stéphanois

Sur le plan sportif, ce match contre Pau FC pourrait propulser Saint-Etienne dans le duo de tête, synonyme d’accession directe en Ligue 1. L’équipe d’Eirik Horneland, transcendée par un public fidèle et un propriétaire investi, aura à cœur de confirmer la montée en puissance du club. Entre vision philanthropique et quête de l’élite, Larry Tanenbaum imprime déjà sa marque : celle d’un projet global où le cœur bat aussi fort sur le terrain qu’en dehors.