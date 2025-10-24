Mercato : Nasser Al-Khelaïfi dévoile le vrai prix du PSG !

De passage à La Sorbonne lors d’une conférence exceptionnelle, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, s’est exprimé sur la valeur réelle du club de la capitale.

Nasser Al-Khelaïfi : « Le PSG vaut plus de 5 milliards d’euros »

Acclamé par les étudiants, Nasser Al-Khelaïfi a livré un discours aussi triomphal que révélateur sur les quatorze de règne qatari au Paris Saint-Germain. Entre confidences sur les débuts de QSI et révélations sur la valeur colossale du PSG, le président de 51 ans a frappé fort. Nasser Al-Khelaïfi n’est pas vendeur, mais le Qatar connait le prix du club de la capitale française. Racheté en 2011, le Paris SG a vu sa valeur exploser en quinze ans.

« On a eu beaucoup d’opportunités d’investir, mais on a choisi Paris. On aime la France, et Paris est la plus belle ville du monde. On a acheté le club 70 millions d’euros, on a investi, et aujourd’hui, on a bâti un empire », a déclaré Al-Khelaïfi avant d’ajouter : « il y a un an et demi, le club valait déjà autour de 5 milliards d’euros, sans doute plus aujourd’hui. »

Un chiffre pharaonique pour un club racheté moins de 100 millions en 2011. Mais pour Nasser Al-Khelaïfi, la vraie réussite du PSG ne se mesure pas qu’en euros. « Le secret, c’est le collectif. Avant, on disait Dream Bigger, maintenant, on construit », a expliqué le patron de l’Association de Clubs Européens (ECA). Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a fait le show à la Sorbonne, dévoilant notamment la valeur du club, qui fait tourner la tête !