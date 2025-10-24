Transfert-choc : Le PSG prêt à une folie à 150M€ cet hiver ?

Désireux d’attirer un talent offensif polyvalent cet hiver, Luis Enrique a déjà identifié l’oiseau rare. Mais les dirigeants du club de la capitale vont devoir casser leur tirelire. Explications.

Luis Enrique veut un attaquant argentin au PSG

Le Paris Saint-Germain aimerait s’offrir un joli cadeau lors du prochain mercato hivernal. Comme en janvier 2025 avec Khvicha Kvaratskhelia, délogé à Naples pour 70 millions d’euros, le club de Nasser Al-Khelaïfi aurait prévu de miser sur un autre talent offensif polyvalent. Contrairement à l’été passé, Luis Enrique serait désormais ouvert à l’arrivée d’un attaquant de pointe et serait convaincu par la piste menant à Julian Alvarez.

Pas vraiment à son aise à l’Atlético Madrid malgré des statistiques flatteurs (7 buts et 4 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison), l’ancien avant-centre de Manchester City aimerait trouver un nouveau challenge chez un autre grand d’Europe. Arrivé à l’été 2024 à Madrid contre un chèque de 75 millions d’euros, Julian Alvarez s’impatiente dans la capitale espagnole.

L’international argentin veut gagner des titres et commencerait déjà à penser que l’Atlético ne pourra pas l’aider dans cet objectif majeur, indique le journal Sport. S’il n’a pas exprimé publiquement son souhait de quitter Madrid, Alvarez songerait sérieusement à rejoindre les rangs du PSG afin de glaner des lauriers. Mais la source espagnole ajoute que ce départ aura forcément un coût.

Sous contrat jusqu’en juin 2030, le buteur de 25 ans serait évalué à 150 millions d’euros par sa direction. Outre le PSG, le FC Barcelone serait également positionné pour récupérer le numéro 19 des Colchoneros. Avec sa situation économique assez difficile, le club catalan pourrait avoir du mal à se positionner réellement sur ce dossier. Reste donc à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à conclure cette opération.