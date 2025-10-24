INFO Mercato : Une star quitte le PSG et lâche un scoop !

Après dix ans passés au PSG, une star française a décidé de s’offrir un nouveau challenge l’Angleterre lors du dernier mercato estival. Un départ lié à une période compliquée dans la capitale.

Mercato : Grace Geyoro a quitté le PSG sans regret

Après dix saisons au PSG, Grace Geyoro a décidé de tourner la page. La capitaine emblématique de l’équipe féminine du club de Nasser Al-Khelaïfi a rejoint Chelsea après un été mouvementé marqué par des tensions internes au sein du club de la capitale. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, la milieu de terrain tricolore est revenue sur les raisons de ce choix.

« Il y a eu une période, où c’était un peu compliqué avec le club, notamment début août. Dans le même temps, d’autres clubs se sont manifestés. Chelsea est arrivé avec beaucoup de détermination », a expliqué Grace Geyoro, qui continue de garder son amour pour le maillot rouge et bleu.

Lisez aussi : FLASH Mercato : Le PSG officialise un transfert record !

À voir

RC Lens-OM : Pierre Sage règle ses comptes avec De Zerbi

« J’ai toujours eu ce lien avec les supporters. Quand tu pars, tu te rends compte à quel point les gens étaient attachés à toi. Je n’ai pas gagné tous les titres, mais la trace que j’ai laissée est plus forte. Je suis partie en paix, sans guerre. Le PSG reste mon club de cœur », a ajouté la joueuse de 28 ans.

Un départ plein d’émotion pour celle qui aura marqué une décennie de passion et de loyauté au Paris Saint-Germain. Désormais à Londres, la native de Kolwezi, en RDC, tente d’écrire une nouvelle histoire, malgré le poids de son transfert.

Grace Geyoro : « Ça met une petite pression »

Au cours de cet entretien, Grace Geyoro a avoué que le prix de son transfert lui a mis la pression lorsqu’elle a fait ses premiers pas au London City Lionesses, qui a déboursé un montant record de 1,65 million d’euros pour la signer.

« Avez-vous un poids particulier sur les épaules avec le montant de votre transfert ? Y pensez-vous quand vous entrez sur le terrain ? Au début, oui. Quand tu arrives et qu’on te présente comme l’un des plus gros transferts, ça met une petite pression. Mais je suis arrivée dans un environnement où ils ne me l’ont pas fait ressentir, tout simplement parce que le staff me connaissait », a reconnu l’ancienne milieu de terrain du PSG, avant d’en rajouter une couche.

À voir

Stade Rennais : Habib Beye fait une promesse au SRFC !

Lisez aussi : Mercato : Le PSG tente un nouveau coup de force au Barça

« Ils m’ont prise pour ce que je sais déjà faire. J’ai énormément discuté avec Jocelyn Prêcheur, l’entraîneur, qui m’a dit d’être moi-même et de prendre du plaisir. À aucun moment, mes coéquipières ne m’ont fait ressentir quelque chose de négatif. La propriétaire est très ambitieuse. La pression n’est pas que sur moi », a confié Grace Geyoro.