Le PSG dévoile un Parc des Princes inédit !

Le Parc des Princes reçoit une petite touche de beauté inédite pour la circonstance. À l’occasion d’Art Basel Paris 2025, le PSG réinvente son temple du football en un espace artistique vibrant, entre street art et architecture futuriste. Une alliance inattendue entre passion, esthétique et culture urbaine.

PSG : Un Parc des Princes métamorphosé par l’art contemporain

Surnommé “cathédrale du football”, le Parc des Princes confirme cette belle renommée le temps d’un évènement. Sous la tribune Boulogne, l’artiste français Georges Rousse a créé une œuvre éphémère spectaculaire : un hexagone rouge se déploie dans un carré bleu, jouant sur les perspectives et la géométrie du lieu.

Ce travail hypnotique transforme le stade en une installation vivante, hommage subtil à la France et à la passion du club. L’œuvre, dévoilée en grande pompe, illustre la volonté du PSG d’inscrire sa marque dans le dialogue entre sport et art, entre émotion et création.

Tremblay, première étape d’un projet culturel XXL

Avant d’illuminer le Parc des Princes, le PSG avait donné le ton à Tremblay-en-France. Là, un terrain revisité par le légendaire graffeur new-yorkais Futura 2000 déploie les couleurs du club dans un style urbain vibrant. Une célébration du street art, du sport et de la jeunesse.

Autour de Fabien Allègre, de l’artiste et de plusieurs figures emblématiques comme Jade Le Guilly ou Daniel Narcisse, le club a inauguré ce projet citoyen, symbole de son ancrage culturel et communautaire.

Le Paris Saint-Germain et @qatarairways inaugurent un terrain omnisport revitalisé à Tremblay-en-France. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 23, 2025

Le PSG, l’art et le monde

En partenariat avec Art Basel Paris, le PSG confirme son ambition : devenir un acteur culturel à part entière. Deux produits exclusifs (un t-shirt et un crew neck) seront commercialisés, tandis que le stand du club au Grand Palais met en avant l’union du football et de l’art. Nasser Al-Khelaïfi, présent lors de l’inauguration, l’a rappelé : « Le Paris Saint-Germain veut inspirer au-delà du sport. »