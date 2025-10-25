ASSE : Son départ fait encore jaser, il sort du silence !

L’ASSE a manqué l’occasion de sécuriser une de ses pépites. Formé à Saint-Étienne, Noah Raveyre n’aura jamais vraiment eu le temps de s’imposer chez les Verts. Parti libre au Milan AC avant de rebondir à Pau, le jeune gardien de 20 ans revient pour la première fois sur son départ controversé.

« L’ASSE m’a contacté à 8-9 ans »

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Raveyre a tenu à rétablir quelques vérités. « L’ASSE m’a contacté à 8-9 ans. Il y avait aussi Lyon et le PSG. On supportait les Verts quand on était petits et, naturellement, le choix s’est porté sur eux », explique-t-il, visiblement attaché à ses racines stéphanoises.

Lire aussi : Mercato ASSE : Raveyre signe à Milan, Sainté attend une indemnité

Mais le rêve s’est vite transformé en cauchemar. Lancé à Geoffroy-Guichard dans un match surréaliste contre Le Havre (0-6), le portier avait encaissé trois buts après l’expulsion d’Étienne Green. « C’était un huis clos, un score lourd, mais j’en garde un bon souvenir », confie-t-il.

« Le projet sportif était un peu compliqué »

Malgré une préparation réussie et plusieurs apparitions avec les pros, le jeune portier n’a pas obtenu le contrat espéré. « Les négociations n’ont pas abouti, mais pas pour des questions financières. Le projet sportif m’intéressait avant tout. Puis Gautier Larsonneur a signé et il y avait cinq gardiens pros. Le projet sportif était un peu compliqué », regrette-t-il.

À voir

RC Lens – OM : bonne nouvelle pour Marseille avant le choc !

Lire aussi : ASSE : Une annonce surprise tombe avant Pau FC

Le départ au Milan AC a fait grincer des dents du côté du Forez, mais Raveyre ne nourrit aucun regret. « Ç’a été une expérience très enrichissante. Mais, en fin de saison passée, on s’est dit que je devais continuer à évoluer, pas seulement faire des séances et du banc. »

Un avenir encore prometteur

Aujourd’hui épanoui à Pau, Raveyre multiplie les prestations convaincantes en Ligue 2. Le Milan conserve d’ailleurs une clause de rachat prioritaire. De quoi envisager un futur retour en Lombardie ? Rien n’est exclu. En attendant, le portier aura droit à un clin d’œil du destin : un déplacement à Geoffroy-Guichard, mardi prochain, là où tout a commencé.