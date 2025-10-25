ASSE humiliée à Annecy : la gifle de trop !

L’ASSE a sombré à Annecy ce samedi 25 octobre lors de la 11ᵉ journée de Ligue 2. Quatre buts encaissés, une expulsion précoce et une impuissance criante : les Verts ont offert l’un de leurs pires visages de la saison.

Annecy – ASSE : Un cauchemar dès les premières minutes pour les Verts

Annecy retrouvait son Parc des Sports et n’a pas manqué sa fête. Portés par un public en fusion, les hommes de Laurent Guyot ont immédiatement pris le contrôle du match. À la 6ᵉ minute, Larose profite d’une défense stéphanoise apathique pour ouvrir le score et donner le ton d’une soirée infernale pour les visiteurs.

La suite vire à la catastrophe. Miladinovic, coupable d’un tacle dangereux sur Billemaz, est logiquement expulsé dès la 14ᵉ minute. Réduits à dix, les Verts se crispent, subissent, et peinent à exister. Seul un éclair de Stassin avant la pause oblige Callens à une parade décisive. Mais déjà, le mal est fait.

Une deuxième période sans réaction

De retour des vestiaires, les Verts ne trouvent ni rythme ni idées. Horneland tarde à réagir et laisse son équipe s’enliser. Annecy, plus tranchant et plus inspiré, double la mise à la 67ᵉ minute par Paris, avant que Ben Hamed Touré ne tue tout suspense quatre minutes plus tard. En fin de rencontre, Rambaud vient corser l’addition d’un quatrième but symbolique d’une ASSE à la dérive.

Avec cette lourde défaite (4-0), Saint-Étienne encaisse un nouveau coup sur la tête et voit sa dynamique s’effondrer : trois revers lors de ses quatre derniers matchs. L’urgence est désormais totale avant la réception de Pau, mardi, à Geoffroy-Guichard.