ASSE : Horneland avec un invité surprise contre Annecy

Eirik Horneland a créé la surprise avant le coup d’envoi du match de ce samedi. L’entraîneur norvégien a réintégré Dylan Batubinsika dans le groupe professionnel.

ASSE : Eirik Horneland rappelle Dylan Batubinsika face à Annecy

L’annonce du groupe d’Eirik Horneland pour le déplacement de l’AS Saint-Etienne ce samedi à Annecy en a étonné plus d’un. La cause ? L’entraîneur stéphanois a rappelé un défenseur central en urgence : Dylan Batubinsika. C’est la première fois qu’il est retenue en équipe première cette saison.

L’international congolais avait disputé son dernier match avec l’ASSE la saison dernière, lors la défaite contre Toulouse (2-3). Le joueur de 29 ans était clairement poussé à la sortie. Sa direction l’avait placé sur le marché des transferts lors du mercato estival, sans succès.

À voir

Mercato ASSE : Accord conclu pour Enzo ?

Lire aussi : ASSE : Son départ fait encore jaser, il sort du silence !

Dylan Batubinsika est finalement resté dans le Forez. Il s’entraînait jusqu’à présent avec la réserve de l’ASSE. Mais sa mise à l’écart vient de s’achever. Le défenseur congolais postule même à place de titulaire face à Annecy. Notons que son retour est une conséquence directe de nombreuses blessures en défense central.

👥 Les 18 Verts convoqués pour #FCAASSE !



Rendez-vous demain au Parc des Sports d’Annecy ! 💚 pic.twitter.com/ZsgoaYKcNE — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 24, 2025

Plusieurs absences dans le secteur défensif

Chico Lamba est blessé, tandis que Maxime Bernauer purge sa suspension. Eirik Horneland a donc été contraint de rappeler en urgence Dylan Batubinsika. Celui-ci remplace numériquement Strahinja Stojkovic dans le groupe.

Lire aussi : ASSE : Horneland dénonce un gros problème chez les Verts

À voir

Mercato PSG : Un roc allemand rend fou Luis Campos !

Reste à savoir ce retour sera suffisant pour solidifier la défense des Verts. Rendez-vous est pris ce samedi à Annecy. Quoi qu’il en soit, cette convocation offre à Batubinsika l’occasion de relancer sa saison à l’AS Saint-Etienne.