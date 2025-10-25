ASSE : Horneland dénonce un gros problème chez les Verts

Eirik Horneland est agacé par son équipe et ne manque de le faire savoir. L’ASSE brille offensivement mais peine à se rassurer derrière. Le technicien norvégien appelle à un changement d’état d’esprit pour retrouver la solidité défensive qui fait la marque des grandes équipes.

ASSE : Trop de buts encaissés, un mal récurrent

Malgré une attaque de feu (21 buts inscrits en 10 journées), les Verts affichent un visage inquiétant derrière, avec 13 réalisations concédées. En conférence de presse jeudi, Horneland a pointé du doigt un problème qu’il traîne depuis son arrivée : la fébrilité défensive.

« On encaisse trop de buts, c’est vrai et c’est le cas depuis une saison et demie. Ce n’est pas une question tactique, mais de concentration. On doit avoir un autre état d’esprit sur nos situations défensives, avoir un instinct plus tueur », a martelé le coach stéphanois.

Discipline et exigence, les maîtres mots d’Horneland

Pour le Norvégien, tout commence à l’entraînement. La rigueur doit redevenir une seconde nature pour ses joueurs. « On doit avoir une vraie discipline pour mieux aborder des rencontres exigeantes. Notre statut d’équipe dominante demande beaucoup d’attention, surtout aux défenseurs », a-t-il ajouté.

Entre séances vidéo, travail individuel et corrections collectives, Horneland veut bâtir une défense aussi redoutable que son attaque. Le message est clair : la Ligue 1 ne se gagne pas avec des trous dans la cuirasse.