OL : Fonseca annonce le ton pour la réception de Strasbourg

En clôture de la neuvième journée de Ligue 1, l’OL accueille le RC Strasbourg ce dimanche à 20H45. Découvrez le groupe retenu par Paulo Fonseca pour cette rencontre.

OL – RC Strasbourg : Le groupe de Fonseca avec une grande première

Sur une série de deux défaites consécutives, l’Olympique Lyonnais va tenter de se relancer face au Racing Club de Strasbourgeois, qui pourrait récupérer la troisième place du classement en cas de victoire ce soir au Groupama Stadium, en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Après sa victoire face au FC Bâle en Ligue Europa jeudi, l’OL devra désormais rebondir en Ligue 1 après deux défaites consécutives en championnat.

Pour la réception du club alsacien, Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 21 joueurs, dont ne font pas partie Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez. Les deux jeunes attaquants rhodaniens disputent ce samedi le derby du Challenge Espoirs avec le groupe pro 2 face à l’AS Saint-Étienne.

En revanche, bonne nouvelle pour l’entraîneur lyonnais, qui aura une solution de plus dans le secteur défensif avec la grande première de Hans Hateboer depuis son arrivée dans le Rhône la semaine passée en tant que joker. L’ancien latéral droit du Stade Rennais fera donc sa première apparition avec l’OL ce dimanche face au RC Strasbourg en Ligue 1.

Ernest Nuamah et Orel Mangala font partie des absences de longue date, mais Rémy Descamps a fait son retour à l’entraînement. Le gardien français devra malgré tout patienter pour faire partie du groupe de l’OL, après seulement deux séances collectives.

Les 21 de Fonseca pour affronter Strasbourg

Gardiens : Diarra, Greif, Da Silva

Défenseurs : Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Hateboer, Maitland-Niles

Milieux : Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah

Attaquants : Karabec, Fofana, Moreira, Satriano, Ghezzal.