Sensation en Bundesliga, Said El Mala est le joueur le plus surveillé par le PSG pour le mercato hivernal en approche. Le club parisien est pratiquement situé sur les choix du Krefeld (Allemagne).

Mercato : Said El Mala, la révélation qui séduit le PSG

Comme nous le disions précédemment, le Paris Saint-Germain s’intéresse assez fortement à Said El Mala, ailier ambidextre du FC Cologne, tout juste âgé de 19 ans mais déjà taille patron de par ses prestations cette saison. En 8 matches, compétitions confondues, depuis sa montée en puissance, il a inscrit 3 buts et est loin de vouloir s’arrêter en si bon chemin.

Luis Campos, porté sur de jeunes joueurs dans ses choix, a posé son radar sur lui. Plusieurs recruteurs du PSG ont déjà été envoyés en Allemagne regarder ses matchs et les retours seraient tous bons. Face à cet intérêt de plus en plus fort du club parisien, mais aussi de plusieurs autres formations de haut niveau, l’intéressé a déjà réfléchi à ce qu’il pourrait faire.

La décision de Said El Mala ??

D’après Christian Falk, Said El Mala, bien que flatté par ces nombreuses marques d’intérêt, ne serait pas pressé de quitter Cologne. Il n’aurait, quoi qu’il arrive, aucune intention de forcer la main de ses dirigeants si ceux-ci venaient à vouloir le retenir encore une saison au mercato hivernal, mais aussi celui de l’été prochain.

Said El Mala, en vérité, se sent bien dans son club actuel, qui lui permet de progresser comme il le souhaitait. Le Paris Saint-Germain, qui peut lui fournir d’encore meilleures conditions de vie, pourrait insister pour convaincre ses dirigeants avant de l’attirer au Campus du Paris-Saint-Germain.

Le prix à payer pour l’ailier

Pour un changement éventuel de club à un des prochains mercato, El Mala ne devrait pas être cédé pour moins de 40 millions d’euros. Manchester City est sur les rangs et le Bayern Munich, l’autre club intéressé par le joueur, aurait prévenu de sa capacité à rivaliser jusqu’au si Cologne décidait à vendre son joueur. Le PSG devrait donc bien avoir de la concurrence à gérer sur ce dossier.