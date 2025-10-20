PSG : Une très bonne nouvelle tombe !

Le technicien du PSG, Luis Enrique peut compter sur sa gâchette offensive, Ousmane Dembélé pour le choc face au Bayer Leverkusen. L’attaquant parisien est désormais opérationnel.

PSG : Dembélé prêt pour affronter le Beyer Leverkusen

Soulagement pour le PSG et Luis Enrique. Deux renforts sont attendus pour le choc en Ligue des Champions. Selon Le Parisien, Ousmane Dembélé sera disponible pour affronter le Bayer Leverkusen. Absent depuis six semaines à cause d’une blessure à la cuisse, le Ballon d’Or 2025 a repris l’entraînement collectif et enchaîné deux séances intenses.

Le prolifique attaquant français retrouve sa forme physique. Le staff l’estime apte à rejouer. Dembélé pourrait refouler la pelouse dès mardi soir, face aux Allemands en C1. L’annonce officielle du groupe est attendue ce lundi avant le départ pour l’Allemagne. Il pourrait ne pas débuter la rencontre.

Autre bonne nouvelle, Marquinhos aussi revient. Le capitaine brésilien a aussi repris l’entraînement collectif et se prépare à affronter les Allemands. Deux retours de poids, donc, pour Luis Enrique. Le coach en a bien besoin. Ces dernières semaines, il a dû bricoler puisque beaucoup de cadres ont rejoint l’infirmerie. Les résultats n’ont pas été satisfaisants. Le Paris SG a perdu la tête du classement en championnat après le nul 3-3 contre Strasbourg. L’OM a profité des faiblesses du Champion d’Europe pour prendre provisoirement la première place en Ligue 1.